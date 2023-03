“Dance 100″ es el nuevo reality de Netflix que reúne a ocho talentosos coreógrafos que deben crear rutinas cada vez más complejas y numerosas para los bailarines de primer nivel que las interpretan. Además, deben impresionar a los jueces con sus propuestas y actuaciones.

Mientras los concursantes compiten por un premio en efectivo de 100,000 dólares, la instructora Ally Love es la encargada de presentar el programa que está disponible en la popular plataforma de streaming desde el 17 de marzo de 2023.

Los participantes de “Dance 100″ que compiten por el título de Coreógrafo Superestrella son bailarines conocidos, ya que algunos han coreografiado a artistas musicales como Cardi B, Lizzo, Missy Eliot y otros han bailado para artistas como Rihanna, Ne -Yo, Pitbull, JLO, Ricky Martin, Kelly Clarkson y Daddy Yankee.

LISTA DE CONCURSANTES DE “DANCE 100″

1. Keenan Cooks

Keenan Cooks, bailarín, instructor de baile y coreógrafo que nació en Boston, pero vive en Nueva York, ha trabajado con Cardi B, J.Lo, Kelly Rowland, Kendrick Lamar, Nicki Minaj, Lizzo, Halsey, Dua Lipa y BTS.

Keenan Cooks es uno de los concursantes del reality "Dance 100" (Foto: Netflix)

2. Rudy Garcia

Rudy Garcia es un bailarín, coreógrafo e instructor de Miami que enseña en Naughty Girl Fitness y que acepta el reto de participar en “Dance 100″, donde promete dejar de lado su timidez y traer toda su energía.

Rudy Garcia es uno de los concursantes del reality "Dance 100" (Foto: Netflix)

3. Brandi Chun

De acuerdo con la descripción de Netflix, Brandi Chun es “una bailarina, coreógrafa y profesora de baile de Hawái que enseña en Millennium Dance Complex. Comenzó a bailar a los 3 años y ha actuado con Cirque du Soleil y Julianne y Derek Hough”.

Brandi Chun es una de las concursantes del reality "Dance 100" (Foto: Netflix)

4. Rex Kline

Rex Kline, instructor de baile con sede en Los Ángeles, ha bailado con Playground LA y Millennium Dance Complex. “Le encanta subvertir las expectativas en la vida y con su baile, y quiere mostrarle a la gente que no necesitan conformarse para encajar”.

Rex Kline es uno de los concursantes del reality "Dance 100" (Foto: Netflix)

5. Janick Arseneau

Además de dirigir un programa de formación en danza comercial, Janick Arseneau, bailarina y coreógrafa residente en Montreal ha actuado en “So You Think You Can Dance Canada” y “America’s Best Dance Crew”.

6. Celine Edmondson

Celine Edmondson, cocapitana del equipo de baile de los Brooklyn Nets, los Brooklynettes, y miembro de la facultad en el estudio de danza Steps on Broadway, ha actuado con Lil’ Kim, Maluma, Blackpink, Meghan Trainor y DJ Khaled.

Celine Edmondson es una de las concursantes del reality "Dance 100" (Foto: Netflix)

7. Akira Armstrong

Akira Armstrong, instructora de baile, coreógrafa, actriz, modelo, presentadora y fundadora de Pretty Big Movement, baila desde los 8 años y ha aparecido en dos de los videos musicales de Beyoncé.

8. Max Pham

Aunque nació en Texas, Max Pham se mudó a Los Ángeles para perseguir sus sueños. Además de bailar junto a Ariana Grande, Justin Timberlake y Rosalía, se ha presentado en la Superbowl, los Grammy y los Billboard Music Awards.