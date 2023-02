Este 2023 no está siendo nada positivo para Dani Alves. Y es que luego de que el exjugador del Barcelona fuese denunciado por un caso de violación sexual en una discoteca en Cataluña, la justicia española ordenó su encarcelamiento provisional en una cárcel de la ciudad de inmediato. Eso sí, su condena definitiva no ha sido dictada, por lo que se especula que el lateral brasileño podría pasar varios años tras rejas de ser hallado culpable.

No hay duda alguna de que Dani Alves viene atravesando uno de los peores momentos de su vida luego de ser denunciado por un acto de agresión sexual suscitada el pasado 30 de diciembre en Barcelona. Por tal motivo, su entorno profesional (hablamos de su club, Pumas de México) decidió rescindirle el contrato y deslindar todo contacto con el habilidoso jugador del Scratch.

Por si fuera poco, Alves tampoco tuvo acceso a libertad bajo fianza, algo que mermó toda posibilidad de salir en pronta libertad. Por tal motivo, las posibilidades de salir de prisión por parte del jugador más ganador de la historia fueron extinguiéndose con el pasar de los días.

El exjugador del Barcelona podría recibir varios años de prisión (Foto: Imago 7)

Si a todo lo dicho le sumamos las contradicciones que expuso en el interrogatorio, el excompañero de Messi y Neymar estaría totalmente expuesto a recibir la mayor de las condenas por violación, a pesar de su imagen impoluta como figura mundialmente conocida en el deporte y los medios.

¿CUÁNTOS AÑOS PODRÍA PASAR DANI ALVES DE SER CULPABLE DE VIOLACIÓN?

El lateral de Brasil fue acusado de violar a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton, Barcelona. No obstante, la vigente ley ibérica de “Solo sí es sí” podría acrecentar los cargos en contra del deportista y condenarlo con una pena restrictiva de libertad de entre 4 a 12 años.

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, desmintió rumores de separación mientras el jugador permanece en prisión preventiva (Foto: Dani Alves / Instagram)

Tal ley entró en vigor desde el 7 de octubre y detalla específicamente lo que sucede en caso exista una agresión sexual, ya sea “tanto vaginal, anal, bucal o introducción de miembros corporales u objetos” .

EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA EN CONTRA DE DANI ALVES

De acuerdo a lo dicho por la denunciante, el exdefensa de la Juventus la obligó a entrar al baño del lugar, para luego atacarla con un golpe y someterla a sus placeres sexuales contra su voluntad durante un periodo menor a los 30 minutos.

La víctima de Alves alegó que la estrella brasileña no utilizó preservativo durante el acto sexual (Foto: Dani Alves / Instagram)

Asimismo, la letrada del caso señaló que el brasileño no utilizó preservativo durante el acto sexual, por lo que los restos seminales de Alves permanecieron en el vestido que la agredida entregó a las autoridades correspondientes.

¿POR QUÉ DANI ALVES LLEVA EL PROCESO EN PRISIÓN?

De acuerdo al periódico “El Mundo”, la defensa legal del Alves estarían prestos a solicitar una fianza alta para poder llevar el proceso judicial en libertad. Lastimosamente para el ex Paris Saint Germain, la gravedad de la acusación, el hecho de que no tendría arraigo en España, su fortuna y su nacionalidad brasileña ocasionaron que no sea posible afrontar el juicio en su hogar.

Dicho medio español también explicó que la abogada de la presunta víctima alegó que Dani Alves podría salir de España sin problemas en un avión privado. Además de estos detalles, también están las contradicciones mencionadas del jugador profesional, quien incluso habría sido corregido por la jueza al detallar que gana 30 mil euros al mes, cuando en realidad en el contrato se detalla que son 300 mil.