Influencer, modelo y actriz, Dania Méndez ha conseguido destacar en cada proyecto y participación en televisión y redes sociales, robándose las miradas en producciones como “Acapulco Shore” y “La casa de los famosos 3″.

Precisamente en este último, la celeb de México se convirtió en una de las favoritas del público, siendo seleccionada para el intercambio con “Big Brother Brasil”, que terminó con la expulsión de dos miembros del reality, o su relación con Arturo Carmona.

Si bien inició con tiernos gestos entre ambos, pronto la relación llegó a un punto de conflicto que terminó por separarlos, el cual estuvo marcado por los celos del actor mexicano y las constantes discusiones entre ambos.

La mexicana fue una de las principales apuestas de "La casa de los famosos" (Foto: Dania Mendez / Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON DANIA MÉNDEZ Y ARTURO CARMONA?

En entrevista con “TVyNovelas”, la influencer se refirió a su sonado romance con el galán de telenovelas, el cual significó más de una controversia en el reality de Telemundo.

De acuerdo con la mexicana, “lo que la gente vio fue cierto”, pues no tenía intención de tener una relación con algún miembro del programa, pero “las cosas se fueron dando, las circunstancias, lo tomé como era, fluí, yo fluyo con las cosas. Me dejé llevar, sí hubo química, una atracción y pasó”.

Como se recuerda, los primeros días de su sonado romance, la pareja se convirtió en una de las favoritas del público por los tiernos segmentos que protagonizaron, algo que cambió debido a las fricciones entre ambos.

En sus apariciones, el actor demostró que tiene “un rol más familiar y protector”, algo que contrastaba con la actitud más liberal y alegre de Dania, quien buscaba cumplir sus sueños, por lo que considera que “una pareja es un tema de distracción”.

Finalmente, la ex “Acapulco Shore” indicó que si bien lo que vivió con Carmona fue muy real, no llenó las expectativas que inicialmente tenía con el actor.

“Yo no lo venía buscando y al final, lo probé y no funcionó. Pero, tan real fueron las cosas que ahí dije: ‘voy a probar’, pero no me gustó”, sentenció.

El actor mexicano tuvo romances con Dania Méndez y Aylín Mujica (Foto: Arturo Carmona / Instagram)

LA RELACIÓN CON PESO PLUMA

A través de sus redes sociales, tanto la influencer como el cantante de corridos tumbados compartieron imágenes de su viaje a Punta Cana, donde disfrutaron del mar y la arena del paradisiaco destino turístico, además de despertar rumores sobre una presunta relación.

Los rumores tomaron aún más fuerza cuando se descubrió que Peso Pluma le daba like a varias de las publicaciones de Dania en Instagram, lo que sería un coqueteo entre ambos, según apuntaron usuarios en redes sociales.

Del mismo modo, en su cuenta de TikTok, donde cuenta con casi 50 millones de seguidores, Méndez se mostró con ajustadas prendas y dibujó en la orilla la palabra “Bye”, etiquetando a “Doble P” en una publicación, algo que tendría un significado distinto. CONOCE MÁS AQUÍ.