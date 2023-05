Telemundo cerró la tercera temporada de “La casa de los famosos” con la victoria de Madison Anderson frente a Pepe Galvez y Paty Navidad. Si bien esto significa el fin del famoso programa de competencia en la cadena hispana, “Los 50″, el nuevo reality producido por la cadena hispana, promete reunir a varios exintegrantes de la mansión más famosa de todo el habla hispana.

Ha pasado poco más de un mes desde que “La casa de los famosos” cerró sus puertas y dio como flamante ganadora de la tercera edición a Madison Anderson, la empresaria de 27 años y exnovia de Conn Davis. En esa línea, existía un vacío en la programación de Telemundo que solo un reality de competencia podría llenar en su totalidad, y eso lo sabían bien Miami.

Y es que la gigante de las telecomunicaciones anunció “Los 50″, el nuevo programa concurso que pretende reunir a medio centenar de celebridades y figuras del espectáculo estadounidense, entre ellos, dos exintegrantes de “La casa de los famosos”: hablamos de Dania Méndez y Samira Jalil.

DANIA MÉNDEZ, DE “LCDLF3″ A “LOS 50″

A través de su cuenta personal de Instagram, la modelo Dania Méndez reveló que aceptó ser parte de esta nueva aventura televisiva tras incursionar en “La casa de los famosos 3″.

“Me encierro otra vez, entro a un proyecto que me emociona porque va a ser algo muy diferente en los reality shows. ¿Dónde me voy a encerrar? Es algo que les va a encantar porque es algo muy diferente. No había habido otro proyecto igual en habla hispana, con eso les digo todo”, señalaba este domingo la influencer de raíces mexicanas en un live de su cuenta personal.





La influencer de 27 años buscará sacarse el clavo en "Los 50" tras no llegar a la final de "La casa de los famosos 3" (Foto: Dania Méndez/Instagram)

Si bien el reality será grabado y no en directo, la exnovia de Lorduy contó que la final sí será en vivo y que incluso los televidentes podrán recibir parte del premio que entregará Telemundo. “Ya se enterarán en qué momento tienen que participar”, añadió Méndez sin profundizar en detalles.

Además, contó que no es un tema de no querer contar más aspectos del reality, sino que posee un acuerdo firmado de confidencialidad que le sugiere ser más reservada con lo expuesto en sus redes. “No es que no quiera contarles, es que no puedo contarles muchas cosas. Yo tengo un contrato firmado donde no puedo dar más detalles”.

SAMIRA JALIL TAMBIÉN ESTARÁ EN “LOS 50″

Pero Dania no será la única exintegrante de “La casa de los famosos 3″ que dirá presente en el nuevo reality de Telemundo. Resulta que Samira Jalil también participará en el flamante programa de competencia producido por Telemundo.

De esta manera, la conductora de 31 años de edad buscará repetir la revolución que hizo en la tercera edición de “LCDLF3″ este 2023. “Espero contar con vuestro apoyo, espero no decepcionarlos, saben que soy una mujer guerrera, una mujer genuina, me encanta dejarme la piel en todas partes. Estoy feliz, emocionada”, sostuvo la argentina en un enlace en vivo en Instagram.

La conductora argentina estará en "Los 50" (Foto: Samira Jilal / Instagram)

La nacida en Buenos Aires también señaló que iba a ausentarse durante un tiempo de las redes sociales, por lo que le envió un efusivo saludo a sus fanáticos. “Quiero decirles que los voy a echar un montón de menos, estaré un poco incomunicada, espero que me manden buenas vibras”.