La actriz Daniela Castro vivió en 2018 uno de los peores momentos en su vida cuando una tienda en San Antonio Texas, la acusó de haber robado unas prendas de ropa. Por aquellas épocas, fue duramente criticada por ello y, entre lágrimas derramadas, nunca se dejó vencer y pudo demostrar que esas acusaciones eran falsas.

´Todo sucedió cuando unos miembros de seguridad de la boutique Saks Fifth Avenue Off 5th la detuvieron en la puerta y la acusaron de estar llevándose ropa que no pagó por un valor superior a los 700 dólares, lo cual fue negado por la actriz mexicana, por lo que se inició un proceso legal para demostrar la verdad.

Daniela Castro fue arrestada por presunto intento de robo en el 2018 (Foto: Daniela Castro / Instagram)

¿QUÉ SE DETERMINÓ EN EL JUICIO DE DANIELA CASTRO?

La defensa legal de Daniela Castro demostró que todo se había tratado de una equivocación y que no existía ninguna intención de robar en la costosa tienda. Y es que, luego del juicio, se determinó que ella había llevado varias bolsas con ropas y accesorios que planeaba devolver, pero, por error, metió otras prendas.

Si bien ella hizo justicia a fines de ese año, las consecuencias que tuvo por ese incidente no la dejaron en paz porque recibió todo tipo de críticas e insultos. Es más, su carrera se vino abajo, ya que, luego de esa acusación, no ha vuelto a aparecer en alguna telenovela.

DANIEL CASTRO REGRESA A LA TIENDA QUE LA ACUSÓ DE ROBO

Cuatro años después de dicho incidente y ya habiendo superado algunos traumas emocionales, la actriz Daniela Castro decidió regresar a aquel establecimiento y demostrar que todo ya quedó atrás.

Su vuelta a esa tienda no fue una simple, sino que lo hizo por todo lo grande: comprando productos y siendo grabada por su acompañante.

Ese video del preciso momento en el que está en el local pagando sus comparas fue subido a su cuenta de Instagram, donde añadió una descripción pequeña y contundente sobre lo que sintió al respecto.

“En la vida, la verdad y justicia siempre salen a la luz”, escribió la artista.