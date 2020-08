Daniela Darcourt ha causado revuelo en su cuenta oficial de Instagram luego que compartiera una fotografía donde la vemos haciendo un semidesnudo artístico. La instantánea fue acompañada con un mensaje de reflexión, en el que la cantante de salsa asegura que las cosas que le pasaron la han ayudado a ser una mujer más fuerte.

En la imagen, la intérprete de “Señor Mentira” aparece desnuda y cubriéndose parte de su cuerpo con una tela dorada con brillos. Tiene el cabello suelto y el maquillaje resaltan sus ojos.

“Me pasaron muchísimas cosas que quizá no merecía pero me recordaron y enseñaron que soy mucho más fuerte de lo que creía”, se lee en la primera línea del texto. “Gracias vida porque a pesar de todo, siempre me permites empezar de nuevo. ¡Está nueva aventura, recién comienza!”, añadió.

En cuestión de horas, su publicación alcanzó a superar los 50 mil “Me gusta”. En los comentarios sus fieles seguidores aprovecharon para dejarle mensajes halagadores.

“Bella Dani”, “Eres preciosa”, “Tú eres grande Daniela. Muchas bendiciones”, “Eres Hermosísima por dentro y por fuera, aparte de ser una exitosa cantante”, “Me encantas”, “Lo mejor de los éxitos. Saludos”, “Mujer empoderada, inteligente y humilde”, son algunas reacciones de sus fans.

Días atrás, Daniela Darcourt perdió a su abuelo, quien falleció a causa del coronavirus (COVID-19). La interprete peruana agradeció a sus seguidores por el apoyo; sin embargo, decidió continuar trabajando en memoria de su ser querido. Así lo hizo saber en sus redes sociales.

