La cantante Daniela Darcourt confirmó que no mantiene una amistad con Yahaira Plasencia luego de las diversas polémicas que protagonizaron, aunque no descartó trabajar en conjunto en una próxima canción.

“Más allá de que no seríamos amigas, yo dije claramente que no somos amigas. Que podamos o no podamos o que en algún futuro esto pasara, se va a dar orgánicamente si es que eso llega a suceder”, contó Daniela Darcourt en una entrevista con Mónica Cabrejos en Radio Capital.

“Suficiente con el tema de ser cordial cuando nos veamos, de respetar nuestros espacios y nuestros momentos. Siempre lo he dicho, ella hace su carrera a su forma, yo hago mi carrera a mi forma”, añadió en su declaración.

La intérprete de “Señor mentira” reafirmó que si en algún momento hay un acercamiento deberá ser por interés mutuo; es decir, tanto de ella como de la salsera que actualmente se encuentra en Rusia.

“Por más que nuestros fanáticos quisieran que nosotras nos abracemos, estemos de amiguitas, eso no va a pasar si nosotras no lo decidimos así”, manifestó la cantante, quien en los próximos días estrenará un tema con Tito Nieves.

“Siempre lo he dicho, cuando uno hace una colaboración lo hace pensando en que lo que se haga aporte para las carreras de las personas involucradas”, puntualizó la cantante de salsa.

