La cantante Daniela Darcourt ingresó al “Reventonazo de los Sábados” para mostrar su faceta de actriz cómica y protagonizó una divertida escena al lado de Christian Domínguez sobre la serie “Mi amor el Wachiman”.

La salsera interpretó el papel de Maria Grazzia Gamarra en dicha serie y ambos empezaron su diálogo. Darcourt le preguntó si le es difícil salir con su actual pareja Pamela Franco. A lo que Domínguez intentaba responder torpemente. Luego por si era difícil mantener su orquesta y al final le jugó una broma sobre su sonada fidelidad.

“¿Es difícil ser fiel también?”, señaló Darcourt intentando no reírse. A lo que todos los actores del set se carcajaeron. Por su lado, Domínguez solo atinó a reírse y le lanzó la porra como respuesta.

Daniela Darcourt hizo su debut oficial en El Reventonazo de la Chola - OJO

Cabe recordar que Daniela Darcourt llegó el sábado pasado al programa de Ernesto Pimentel para hablar sobre su nueva canción junto a Tito Nieves y los problemas que ha tenido con su colega Yahaira Plasencia.

La intérprete de “Adiós Amor” señaló que no considera a Plasencia como una piedra en su zapato, sino que ambas triunfan a su modo pese a los que dicen en redes sociales.

Además, aseguró que no tiene algún problema con Sergio George, quien no promocionó su nueva canción “Si tú te atreves”. Darcourt no se considera parte del problema que ha distanciado a George y al “Pavarotti de la salsa”.

“No creo que sea por mí o por ella, creo que son cosas internas de ambos. Pasa en todos lados, en la familia, con los amigos, llega un momento en que no piensas igual que la otra persona y está bien, pero hay maneras y formas de decirlo lo que a uno lo le gusta”, comentó.

