Daniela Darcourt se presentó en el programa “En Exclusiva” y, explícitamente, pidió que dejen de compararla con Yahaira Plasencia. La salsera aseguró que no tiene una enemistad con la intérprete de “Cobarde”.

“Estoy completamente harta de que me comparen con una persona que no tengo que ver, no tengo ningún tipo de amistad, ni ningún tipo de enemistad con la señorita Yahaira Plasencia. Les pido por favor que ya paren con esto”, dijo Daniela.

“Les pido de corazón que, por favor, tanto para ella como para mí −porque sé que para ella también debe ser incómodo− de que solo pregunten si yo dije o que si yo hago. Yo no puedo hacer un video, una canción sin necesidad de que digan y ‘qué dirá ella’. ¡Basta ya! Así como ella está afuera haciendo su trabajo yo estoy acá haciendo el mío”, dijo la artista.

Tras ser consultada por Laura Borlini sobre cuál serían los motivos por los que se generan las comparaciones, Daniela sostuvo que ella no puede controlar lo que dicen los fanáticos.

“Yo tengo un carácter muy fuerte y a veces me controlo, yo digo hay parámetros que hay que seguir, hay líneas que uno no tiene que cruzar, pero es una línea demasiado delgada. A veces uno no puede controlar lo que dicen los fanáticos. Pero hoy, yo, Daniela Darcourt, fuera del artista les digo que ya basta con eso”, agregó.

