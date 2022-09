El pasado 8 de setiembre, Telecinco estrenó “Pesadilla en El Paraíso”, su nuevo reality nocturno con el que buscan posicionarse como el favorito en la televisión española gracias a su curiosa historia de supervivencia y populares personajes.

El reality tiene como objetivo que diversas personalidades deben convivir cuidando de animales y cultivando sus alimentos, tareas muy alejadas del confort que poseen las celebridades, llevando al extremo sus capacidades en su lucha por conseguir el premio mayor de 20 mil euros.

Para la conducción, el programa de Telecinco ha convocado a Lara Álvarez, quien antes ha participado de otros programas de la cadena, siendo el más reciente “Supervivientes”.

La periodista tiene 30 años de edad (Foto: Daniela Requena / Instagram)

EL NOVIO DE DANIELA REQUENA

Una de las participantes más populares, y favorita del público para ganar la nueva temporada, es Daniela Requena, la periodista e influencer que documentó su proceso de cambio como mujer trans y que se ha vuelto un ícono para la comunidad LGBTI.

La artista, quien se hizo popular gracias a su cuenta en TikTok, donde se acerca al millón de seguidores, despertó el interés de toda España y ha publicado junto a Editorial Planeta el libro “Mamá, soy mujer”, donde recuerda cuáles fueron los pasajes que la hicieron reconocerse y cómo enfrenta los prejuicios.

“Mi transición ha sido muy positiva pero, ojo, que también me han insultado y me han llamado travelo. Todo lo que cuento en el libro es verdad, aunque estoy temblando, porque mi padre ha empezado a leerlo y claro, se va a enterar de cómo perdí la virginidad a los 16 años. A él le he dicho que la mitad es mentira”, comentó la valenciana

De acuerdo con Daniela, tiene historias con muchos famosos, incluyendo una relación con un tenista que la ha conocido antes, durante y después de su transición.

“Me ha conocido con pene, sin pene, con tetas y sin tetas. Le tengo mucho cariño, estamos unidos por un hilo”, indicó la periodista de 30 años.

Además de este, se encontraría un jinete “muy famoso” que le pidió no operarse, futbolistas de primera y segunda división y hasta miembros de la realeza. “En los círculos pijos y en sus fiestas te encuentras de todo”, asegura.

Pese a vivir libremente, un aspecto que notó en su viaje a Nueva York le terminó molestando, pues muchas de las personas que conocía estaban dispuestas a tener una aventura, pero no una relación con una chica trans.

“Fue muy divertido, ligaba un montón, pero te das cuenta de la hipocresía de la sociedad porque tenían sexo conmigo sin problema, pero una relación... ahí ya empezaban los peros”, apuntó.