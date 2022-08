Aunque Daniella Navarro se haya arrepentido de algunas actitudes en contra de Ivonne Montero, ella se mantiene firme frente a la mayoría de comportamientos adoptados dentro de “La casa de los famosos”, por más que estos hayan causado una gran polémica a lo largo de la temporada.

Si bien esta controversia debía haber terminado con el último episodio del programa de Telemundo, la actriz venezolana aún sigue dando de qué hablar pues, fiel a su estilo, tuvo unas declaraciones que han llamado mucho la atención en diversos programas y medios de comunicación, como su percepción tras la final, su romance con Nacho Casano, entre otros detalles.

Sin embargo, en esta ocasión no nos centraremos en los que ha dicho en algunos shows de televisión, sino en una de sus más recientes publicaciones en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 1.3 millones de seguidores.

Y es que la artista de 38 años de edad hizo un pequeño resumen de toda su experiencia en “La casa de los famosos 2”, en el que aprovechó para agradecer a algunos excompañeros, así como para lanzar unas duras palabras en contra de otros, con quienes no se llevó muy bien a lo largo de los tres meses que duró el programa.

La actriz venezolana Daniella Navarro tuvo un polémico paso por "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

DANIELLA NAVARRO Y SU DURO MENSAJE EN REDES SOCIALES

En un video que Daniella Navarro publicó en Instagram se puede leer una extensa descripción, en la que la propia actriz resumió su paso por el reality show de Telemundo y desfogó algunos sentimientos que tenía guardados.

Sus más cercanos amigos

Al inicio de su comunicado, la quinta finalista del programa agradece a las personas con las que mejor se llevó dentro del programa y se animó a etiquetarlos. Ellos fueron: Salvador Zerboni, Rafael Nieves, Julia Gama y Laura Bozzo.

“Se cierra un capítulo inolvidable de mi vida, un camino en el que estuve acompañada de varios seres que me aportaron cosas increíbles. Con ellos reí, lloré y hasta me enojé, pero solo me quiero quedar con las risas alegrías, que fueron más que las lágrimas y rabietas”, apuntó.

Salvador Zerboni y Laura Bozzo fueron dos de los mejores amigos de Daniella Navarro dentro de "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

Las duras palabras en contra de algunos excompañeros

En las demás líneas del texto que escribió, la venezolana lanza unas duras palabras en contra de algunos miembros de la casa, con quienes se llevó mal. Aunque no dice exactamente a quienes se refiere, se puede asumir el nombre de algunos.

“Me quedo con los momentos vividos y abrazos genuinos. Gracias a cada uno de los habitantes que, aunque a algunos no los quiero ver ni en pintura, de todos aprendí... La casa despertó cosas en mí. Entré por la puerta grande y salí por la puerta grande”, sostuvo.

Ivonne Montero y Daniella Navarro tuvieron varias peleas en "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

Se derrite de amor

La persona a la que más dedicó su tiempo en este mensaje fue Nacho Casano, de quien se enamoró dentro del programa, aunque muchos creían que era algo falso o una estrategia de alguno de ellos para mantenerse en el show.

“La casa me regalo un ser que durante 80 días fue invisible para mí y yo para él, un ser que juzgué de manera muy dura, pero el amor y sus cosas ... solo nos bastó con vernos a los ojos y llegaría la magia que me negaba aceptar. Tener a Nacho Casano en mi vida, mi chico raro favorito del mundo mundial, no me ofenden que duden de nosotros. Para mí era inimaginable sentir algo tan grande en tan poco tiempo, pero cuando lo conozcan bien me entenderán, un día a la vez sin importar el que dirán”, añadió.

Nacho Casano y Daniella Navarro en una entrevista con el programa "La mesa caliente" (Foto: Telemundo)

Su conclusión

Para finalizar, Daniella Navarro mandó un mensaje sobre cómo es ella. “Quiéranme por quien soy y ódienme por lo mismo, pero jamás dejaré de ser yo, soy una mujer imperfecta pero real”, comentó.