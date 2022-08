En los últimos días, la convivencia dentro de “La casa de los famosos” tomó un giro inesperado cuando Daniella Navarro y Nacho Casano iniciaron una relación delante de sus compañeros y de las cámaras del programa. Al principio ambos eran como una especie de enemigos que no podían ni cruzar miradas, pero nació un sentimiento que los provocó a unirse de manera romántica.

Lo sucedido entre ellos llamó mucho la atención en el programa de Telemundo, así que se convirtió en uno de los principales temas de conversación dentro del mismo. Sin embargo, esta historia de amor ha entrado en una pausa de incertidumbre tremenda cuando la venezolana salió del reality show al quedar como quinta finalista por decisión del público.

Así como lo sucedido con Niurka Marcos y Juan Vidal, quienes se enamoraron en el encierro, pero no continuaron con sus sentimientos al salir de la casa, muchos se preguntan qué sucederá con lo que han vivido Daniella y Nacho. Es por ello que ahora presentaremos lo que se sabe al respecto de cara a un futuro entre los dos.

A su salida de “La casa de los famosos”, la actriz venezolana dio algunas declaraciones, con las que dio respuesta a las más grandes interrogantes sobre su participación acerca de lo que estaba sucediendo con Nacho Casano, dando pistas de sus sentimientos ahora que ya no es está concursando por los 200 mil dólares del premio.

Nacho Casano y Daniella Navarro iniciaron una relación dentro de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ DANIELLA NAVARRO Y NACHO CASANO PASARON DEL ODIO AL AMOR?

Daniella Navarro dio detalles de cómo fue su relación con Nacho Casano a través de todas las semanas, reconociendo que no podía ni verlo y que ni si quiere le atraía físicamente.

“Lo detestaba y no podía ni verlo. Físicamente, me gustaba de la cabeza para arriba porque tenía esa pancita toda rara. Además, su personalidad era lo que hacía que yo no viera más allá”, comentó la venezolana.

Sin embargo, con el pasar del tiempo pudo conocer un poco más al artista argentino y darse cuenta de que no era tal y como ella creía, lo cual fue algo que le gustó.

“Esta versión de Nacho ha sido encantadora para mí. Es un tipo inteligente, culto, capaz, con mente abierta para escuchar y con una personalidad tan diferente a la mía”, reconoció.

Del mismo modo, contó cómo empezó a sentir cosas por él mientras estaba dentro de “La casa de los famosos”.

“Empecé a admirarlo primero, luego comenzamos a conversar más y desvelarnos. Verdaderamente, me encantó esa nueva versión de él o la versión que yo nunca quise ver”, agregó.

¿DANIELLA NAVARRO Y NACHO CASANO CONTINUARÁN SU RELACIÓN TRAS “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Respecto a la posibilidad de iniciar una relación más adelante, Daniella Navarro aseguró que no está segura de ello porque lo primero que quiere hacer es reencontrarse con su hija, generando dudas de cara al futuro entre los dos.

“Me encantaría poderme regalar tiempo de conocer a Nacho, pero no lo sé. Tengo 84 días sin ver a mi preciosa. A lo mejor la veo y se me borra el casete”, fueron algunas de sus primeras palabras.

Pese a esas declaraciones iniciales, la artista confesó que le gustaría iniciar algo sentimentalmente con él y que seguramente lo intentarán, pero que no está segura de que vaya a funcionar.

“Me gustaría, pero no sé si funcione o no. Lo vamos a intentar por más que dure solo cuatro días más”, añadió.