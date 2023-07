La ruptura de Daniella Navarro y Nacho Casano sigue dando de qué hablar. Luego de que la actriz venezolana reveló por primera vez los motivos que la separaron del intérprete argentino en el programa “En casa con Telemundo”, los exparticipantes de “La casa de los famosos” se volvieron a reencontrar en una transmisión en vivo.

En una conversación a corazón abierto con Carlos Adyan, Daniella Navarro afirmó que Nacho Casano le mintió en varios aspectos durante el tiempo que estuvieron juntos y que el hecho de que éste no reconociera a su hijo despertó en ella alarmas que la hicieron ver que no podía seguir ahí.

Pero estos no fueron los únicos detalles que reveló de su relación con Nacho Casano. Tras estas confesiones, Daniella Navarro se unió a una transmisión en vivo que estaba haciendo Nacho Casano en su cuenta de Instagram para “cara a cara” decir sus verdades. ¿Qué pasó? Aquí los detalles.

El romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano inició en "La casa de los famosos" (Foto: Había una vez una foto / Instagram)

EL REENCUENTRO DE DANIELLA NAVARRO Y NACHO CASANO DURANTE TRANSMISIÓN EN VIVO TRAS TERMINAR RELACIÓN

A través de su cuenta de Instagram, Nacho Casano realizó el miércoles 5 de julio una transmisión en vivo para hablar con sus seguidores sobre sus nuevos proyectos. Como era de esperar, sus seguidores le preguntaron al actor argentino sobre el fin de su relación con Daniella Navarro.

“¿Por qué terminaste con Daniella?”, fue una de las preguntas más recurrentes durante el live de Instagram. Pese a la insistencia de sus seguidores, Nacho Casano se mostró en contra de hablar sobre su expareja, algo que lo ha caracterizado, pues él maneja con privacidad su vida personal.

Para sorpresa de todos, incluido del propio Nacho, Daniella estaba viendo su live en Instagram y le envió una solicitud para unirse a la transmisión en vivo. Así, los exparticipantes de “La casa de los famosos” tuvieron la oportunidad de verse las caras nuevamente tras su ruptura.

“Daniella Navarro se quiere conectar, ¿qué es lo peor que puede pasar?”, dijo antes de aceptar la invitación de la venezolana, quien en ese momento estaba haciéndose un tratamiento facial.

El reencuentro de Daniella Navarro y Nacho Casano durante transmisión en vivo en Instagram (Foto: Nacho Casano/ Instagram)

¿QUÉ SE DIJERON DANIELLA NAVARRO Y NACHO CASANO TRAS SU RUPTURA?

La conversación inició cuando ambos se saludaron de manera cordial, refiriéndose de “usted”. Tras cruzar las primeras palabras, Daniella empezó con estas palabras: “Ya estoy viendo, por eso me conecto. Y usted sabe que yo me caracterizo siempre por dar la cara y por decir las cosas de frente, nunca a las espaldas”, a lo que Casano respondió: “Pues tómese su tiempo, usted me conoce, agarré una buena ventana y aquí estoy sacándole provecho a mis ojos”.

Luego, el actor argentino se abrió a hablar de la ruptura: “Me preguntaron mucho y a todo contesté lo mismo. Me invitaron a un programa hace un rato porque necesitaban ahí que yo dijera… Yo no necesito decirle nada a usted y si le quiero decir algo tengo su número telefónico, le marco y se lo digo”.

También detalló que él no necesita dar explicaciones del fin de su relación: “De mi relación cuando estaba con usted hablamos lo que había que hablar, ahora que no estamos juntos lo voy a llevar como a mí me parezca y a mí mi relación con usted, a partir del momento en el que pasó lo que pasó, pasa a ser privada. Yo no tengo que andar diciendo ni contestando que por qué, cómo y de qué manera. A mí no me nace, no me sirve, no me aporta, el resto adelante”.

Daniella Navarro tuvo una relación con Nacho Casano durante las últimas semanas de “La casa de los famosos 2″.

A lo que Daniella Navarro replicó: “Claro, por supuesto. Lo que no podemos permitir es que caigamos es especulaciones porque muchas veces Nacho, y lo hemos conversado tú yo siempre, muchas veces cuando nos callamos ciertos comentarios cuando la gente… Yo, por ejemplo, lo he dicho, no solamente en mi batallón, nunca voy a hablar mal de ti y lo he dicho muchas veces y no me quedo callada cuando están haciendo comentarios malsanos referentes a ti”.

Posteriormente la actriz venezolana agregó: “Y me conecto, justamente, porque no quiero dejar nada abierto, a mí no me gusta dejar nada abierto y ni siquiera va contigo, va con tus seguidores, con esa gente que intenta dañar, que quieren especular, que quieren adivinar, simplemente inventar unas versiones. Tú y yo sabemos bien qué pasó. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar…”.

Tras estas palabras, pasó algo inesperado y se cortó la conexión de Daniella Navarro. Fue así que culminó la trasmisión de Nacho Casano, dejando a los seguidores con ganas de saber más.