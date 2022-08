Durante toda su participación en “La casa de los famosos 2”, la actriz Daniella Navarro se consolidó como una de las participantes más polémicas, demostrando un carácter fuerte y único, el cual podría ser envidiado por muchas personas. Esa fortaleza que lleva consigo le ha ayudado a ser una mujer genuina y que no se preocupa en el qué dirán.

Ella, hace todo porque le nace, sin esperar nada a cambio y sin importarle que sea criticada y suele empoderar a las mujeres con sus acciones y también con sus publicaciones en redes sociales, así que es normal verla en tales plataformas emitiendo opiniones sin tapujo alguno o respondiendo a sus excompañeros del reality de Telemundo, como a Salvador Zerboni.

Pero hay un detalle particular en su cuenta de Instagram que ha llamado mucho la atención de sus fanáticos desde hace un buen tiempo, ya que dicha publicación se ha realizado hace varios meses, incluso antes de haber entrado al programa latino, donde ocupó el quinto puesto. Se trata de una foto en la que muestra su celulitis.

DANIELLA NAVARRO Y LA FOTO DE SU CELULITIS

La actriz venezolana, quien se está dando una nueva oportunidad en el amor con Nacho Casano, compartió en el mes de abril del año pasado una imagen de una aparente sesión de fotos, en la que se le veía mostrando sus piernas y, por ende, también quedó evidenciada la celulitis que tiene en esa parte del cuerpo.

En vez de avergonzarse por las críticas de algunas personas, Daniella subió la imagen sin temor a nada y colocó un mensaje lleno de inspiración para todas las mujeres que se ocultan porque no quieren ser víctima de algunas críticas a causa de su apariencia física.

“Sí, miren. Esta es mi realidad, sí tengo celulitis, y aunque siempre les digo que el caso de la celulitis no es un tema de vanidad, sino de salud, es normal que tengamos y no es para que se acomplejen, todo lo contrario. Siempre les diré que se amen como se ven, pero sí deben ocuparse, tu seguridad no va por tener o no tener celulitis o estrías, tú eres más que eso. No te pido que te cuides por odiar la celulitis, todo lo contrario, te pido que te cuides porque amas tu cuerpo y quieres tenerlo siempre con buena salud, no se confunda promover bienestar no es ser vanidosa”, se podía leer al inicio de su texto.

En la misma publicación, la artista de 38 años reveló que ella cuida su cuerpo y animó a sus fans a que hagan lo mismo por un tema de salud y no por algo de vanidad.

“A mí, personalmente, me gusta verme bien, pero, sobre todo, sentirme bien. Yo ya he hecho tantas estupideces que hoy en día cuido mi cuerpo como mi mayor templo, lo hago por mí y para mí, no por la aprobación de nadie y mucho menos de los estándares que según la sociedad son los más lindos. Tú que me lees, cuídate por amar tu cuerpo y créeme que se verá reflejado en esa hermosa figura que ya tienes, no se subestimen si puedes lograrlo, pero se los voy a repetir, no por odiar tu cuerpo, hazlo por amor”, añadió.

Daniella Navarro muestra a sus fans la celulitis que tiene en las piernas (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

NO SE OCULTÓ EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

A lo largo de su estadía en el programa de Telemundo, Daniella Navarro se mostró al mundo tal y como es, sin ocultar nada ni aparentar ser otra persona. En varias oportunidades se le vio usando ropa diminuta sin importarle que el público la vea al 100%, provocando una serie de comentarios que podían ser buenos o malos.

Es más, cuando ingresaba a la piscina, lo hacía con ropa de baño normal, demostrando que no tiene problema en mostrar su celulitis.