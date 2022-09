Durante los primeros meses de la convivencia en “La casa de los famosos 2”, las participantes Daniella Navarro y Laura Bozzo se convirtieron en inseparables amigas, al extremo de apoyarse en absolutamente todo, incluyendo las peleas que alguna podría ganarse con otro concursante y hasta en el momento de cocinar y comer.

Ambas sudamericanas eran como madre e hija en el reality show de Telemundo, pero todo cambió en las semanas finales cuando Navarro inició un romance con Nacho Casano. La presentadora peruana se molestó muchísimo por ello, ya que consideraba al argentino como su enemigo, así que calificó dicho accionar como una traición.

Desde allí, ambas se llevaron mal, pero al final de todo el programa parecía que habían hecho las pases, pues incluso un abrazo delante de cámaras. Sin embargo, esto solo habría sido una reconciliación para la televisión, tal como ellas mismas lo han dejado entrever con sus recientes declaraciones.

Laura Bozzo fue parte de la segunda temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

LAURA BOZZO DESCONOCE A DANIELLA NAVARRO

A mediados de septiembre, Laura Bozzo estuvo de invitada en “De primer mano” de Imagen Televisión y aprovechó para recordar algunas cosas que vivió durante su participación en “La casa de los famosos”. Por ejemplo, resaltó que el único amigo que consiguió allí fue Salvador Zerboni.

Esas declaraciones causaron algo de sorpresa entre los conductores, pues todos habían sido testigo de la buena relación que había formado con Daniella Navarro, así que le preguntaron por ella.

Sin pensarlo dos veces, la peruana dijo que no conocía a Navarro, aunque segundos después añadió que no ha vuelto a saber nada de ella y que solo estaba enterada de que, actualmente, se encuentra en una relación con el argentino Nacho Casano.

Esas palabras sorprendieron a muchos, incluyendo a la propia venezolana, quien se armó de valor y, fiel a su estilo, respondió a través de las redes sociales.

DANIELLA NAVARRO LE RESPONDE A LAURA BOZZO

Mediante un comentario escrito con su cuenta de Instagram, Daniella Navarro le mandó un mensaje a Laura Bozo, sacándole al sol algunos trapitos sucios que había dejado pendientes tras el final del programa de Telemundo.

“¿Quién soy? Una persona que te apoyó, que peleamos batallas juntas, que jamás te traicioné, que te peinaba, que te hacía tus arepas favoritas, que te hacía la comida porque no te gustaba la de tu amigo, que jamás hablé mal de ti, que me enfrenté al único amigo que dices conservar por defenderte porque hablaba horrible de ti, a pesar de que me insultaste como nadie en la vida simplemente por gustarme alguien, alguien que me aceptó con defectos y me perdonó. Esa soy, Laura, pero no te preocupes, de mi boca jamás saldrá una mala palabra hacia ti, ¿sabes por qué? Porque siempre fui honesta pese a tus ofensas y cómo me denigraste sin preguntarme. Ver esto me lastima, pero creo que me conociste. Lo que me duele me hace más fuerte y más buena. Dios te bendiga siempre”, escribió la actriz venezolana.