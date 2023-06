En las últimas semanas de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, Daniella Navarro y Nacho Casano se robaron la atención de los seguidores del reality de Telemundo al iniciar un romance, compartiendo tiernos momentos y continuando su relación tras su salida del programa.

Si bien no fueron la única pareja de la segunda entrega, pues Niurka Marcos y Juan Vidal también vivieron un corto y controversial romance, las celebs de Estados Unidos lograron conectar con el público y llegaron a la semifinal de la temporada, la cual fue ganada por Ivonne Montero.

A pesar de tener el apoyo de la hija de la actriz venezolana, el amor entre la pareja parece haber llegado a su final y aquí te contamos todo lo que sabemos.

El romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano inició en "La casa de los famosos" (Foto: Había una vez una foto / Instagram)

DANIELLA NAVARRO ANUNCIA RUPTURA DE NACHO CASANO

La ruptura fue confirmada por la actriz venezolana, quien en sus redes sociales indicó que se separaba del argentino, pues ya no estaba contenta en su relación.

“Tomé la decisión por mí porque amo ser feliz. No puedo fingir. Lo siento”, expresó a sus 2 millones de seguidores en Instagram.

La actriz destacó también que si bien se mostraban felices en redes sociales, esto no parece ser suficiente y prefiere ser honesta con el estado de su relación.

“Estoy bien, alivianada de ya soltarlo. La vida no es Instagram. Prefiero quedar como mala, pero como falsa jamás. Piensen lo que quieran. Pónganme a mí como la mala, total yo y la gente que me ama saben quien soy”, señaló.

En ese sentido, la actriz se disculpó con sus seguidores, a los que llamó Nachiellas (combinación de Nacho y Daniella), asegurando que “no puedo quedarme en donde no soy feliz para complacer a los demás”.

La actriz venezolana anunció su separación de Nacho Casano (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON DANIELLA NAVARRO Y NACHO CASANO?

En su publicación, la actriz de “100 días para enamorarnos” y “Marido en alquiler” se negó a dar más detalles de su separación, aunque explicó que no se sentía a gusto con varias cosas y eso la llevó a separarse.

“Son cuestiones muy personales. Yo soy lo que ven, no finjo ser otra cosa en redes. Gracias por el cariño a lo que fue nuestra relación, pero yo Daniella Navarro ya no era feliz con muchas cosas y yo me quedo solo en los lugares donde soy feliz”, destacó.

Pese a esto, la venezolana dejó en claro que nunca hablará mal de Nacho Casano, pues se trata “de alguien que por un momento nos hicimos feliz”, además de prometer que pronto hará una transmisión en vivo con más detalles de su decisión.

“Soltera y feliz. Fin del comunicado...”, sentenció la influencer en otra publicación.

La actriz venezolana indicó sentirse "soltera y feliz" (Foto: Daniella Navarro / Instagram)