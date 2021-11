Danna Paola es una de las artistas mexicanas más aclamadas de los últimos tiempos. Con 26 años, la estrella latina ha demostrado tener talento no solo en la actuación, área en la que ejerce desde muy pequeña, sino también en la música.

La intérprete de “Oye Pablo” debutó en la pantalla chica en 1999, cuando sólo tenía cuatro años, y desde ese momento no dejó de participar en grandes éxitos como “María Belén”, “Vivan los niños”, “Amy, la niña de la mochila azul”; entre otros.

En 2018, Danna ganó mayor exposición internacional con su personaje de ‘Lucrecia’ en la serie española “Élite”, cautivando a la audiencia Europea; sin embargo, dos años después decidió dar un paso al lado para dedicarse por completo a hacer música. En los últimos años, la apariencia de la cantante ha cambiado radicalmente, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

Danna Paola se prepara para presentar su "nueva etapa" musical. (Foto: Universal Music)

LA TRANSFORMACIÓN DE DANNA PAOLA

Durante la emisión del programa donde compartió set con Esther Expósito y Arón Piper, la mexicana lucía una melena larga y una voluminosa corpulatura. Pero tras su retiro del éxito español, decidió cambiar su look y ha mostrado una nueva imagen.

Tal vez sea que ahora lleva una rutina más agitada o simplemente decidió perder ‘algunos kilos’, Danna Paola luce visiblemente más delgada y con un corte de cabello cautivante. La artista se ha caracterizado por tener una personalidad encantadora y mucha presencia, por lo que este look no podría no sentarle de maravilla.

LO QUE DICEN LOS FANS

Sin lugar a dudas, los internautas quedaron asombrados con las instantáneas compartidas por la jueza de “Top Star ¿Cuánto vale tu voz?”. Muchos aplauden la refrescante imagen que mantiene en este momento, como otros se muestran preocupados por verla más delgada, llegando a cuestionar su estado de salud. Lo cierto es que la actriz no parece presentar signos de debilidad y se le ve muy cómoda con el nuevo estilo que ha adoptado.

