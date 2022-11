Los accidentes pueden suceder sin importar el momento, lugar o la cantidad de personas que están mirándote. Danna Paola ahora lo sabe muy bien y jamás lo olvidará, puesto que su noche soñada en México casi se convierte en una pesadilla en pleno concierto, principalmente porque su integridad estuvo en juego.

La cantante estaba dándolo todo en su presentación —que acababa de iniciar— y un hecho fortuito desencadenó una serie de problemas que duraron toda la noche del viernes 11 de noviembre en Guadalajara, ciudad en la que, finalmente, inició su gira musical acompañada de su novio Alex Hoyer.

Por suerte, el hecho no pasó a mayores para la artista y todo quedará en una anécdota, pero eso no quiere decir que no se le deba prestar la atención necesaria a lo sucedido. Y es que Danna Paola sufrió un durísimo golpe en la cara, por el que tuvo que parar su show por unos minutos para ser atendida.

Es más, el concierto pudo haber sido postergado debido a las grandes consecuencias de ese golpe, pero ella se aguantó todo y quiso continuar por su público, tal y como ella lo confesó sobre el escenario.

Danna Paola empezó su gira musical en Guadalajara con un accidente muy fuerte, el cual se evidenció en su rostro (Foto: Danna Paola / Instagram)

EL ACCIDENTE DE DANNA PAOLA EN PLENO CONCIERTO

Cuando todo parecía estar ejecutándose de la mejor manera y Danna Paola estaba entregando lo mejor de sí en el canto y en el baile, un mal movimiento provocó que el ojo de la cantante sufra un golpe que hasta ahora es muy difícil de explicar, ya que ni ella misma lo sabe muy bien.

De inmediato, esa zona del rostro de la cantante se hinchó, preocupando a sus compañeros del escenario, quienes le advirtieron que algo andaba mal. Es allí cuando Danna Paola reaccionó y detuvo el evento por unos cuantos minutos con la finalidad de ser atendida por los médicos que se encontraban allí.

Luego de unos minutos, la también actriz regresó al escenario y explicó qué es lo que había sucedido con ella.

“Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro. Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí”, comentó la famosa.

EL SHOW DEBE CONTINUAR

Gracias a las imágenes que se han publicado en redes sociales nos hemos dado cuenta de que el ojo de la artista quedó demasiado hinchado y eso pudo haberle traído consecuencias más fuertes, por lo que lo más lógico en ese momento hubiera sido detener el concierto y posponerlo.

Sin embargo, ella no quiso tomar esa fatídica decisión y expresó al público su deseo de continuar. Eso sí, para ello tuvo que ponerse una venda en el rostro para tapar esa zona afectada y evitar que sufra peores consecuencias.

“Guadalajara, voy a recordar esta noche toda mi p*** vida. Me acaban de dar el mejor opening night de mi vida. Me voy con un chipote en el ojo pero feliz, agradecida, gracias por su energía, su amor. Lo dimos todo, gracias”, fueron sus palabras finales.