En mayo del 2020, Netflix compartió un video de despedida de varios personajes de “Élite”, entre ellos Ester Expósito, Danna Paola, Álvaro Rico y Jorge López. El clip que incluye imágenes del último día de rodaje de la serie española y a los actores recibiendo flores, abrazándose y deseándose lo mejor para el futuro de sus carreras dejó preocupados a los fans de la ficción de Netflix y sobre todo a los seguidores de la interprete mexicana.

Por eso la actriz y cantante recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus fans. “La vida puede dar muchas vueltas. La verdad es que estoy muy feliz con esas tres primeras temporadas de ‘Élite’. Lucrecia es un personaje que amo, que disfruto y que me fascina y me hizo la mujer que soy yo, definitivamente”, expresó Danna Paola durante un en vivo en su cuenta de Instagram.

Élite 3 - Danna Paola | "El amor no es un crimen"

“Yo no soy buena para las despedidas, nunca lo he sido. Lu estará en el corazón de todos, siempre. Es un personaje muy lindo y le han dado mucho amor y ha sido lo que es gracias a ustedes. Élite para siempre. No lo veamos como una despedida, es un proceso, son nuevos comienzos y nunca sabes”, agregó, en lo que sonaba como un adiós a la serie”, agregó.

Asimismo, en una entrevista con People en español, la actriz agradeció por las experiencias vividas durante el rodaje. “La gratitud de haber estado en este proyecto me hace muy feliz, y gracias a ese proyecto soy la mujer que soy hoy, me he vuelto mucho más fuerte, con muchísima confianza en mí misma y la felicidad, y las personas que me llevo en el alma y en mi vida".

Danna Paola también agregó: "Como dice Lucrecia Montesinos, mi personaje en Élite, mis compañeros que adoro, son las almas más increíbles. Me ha tocado grabar series y novelas y nunca se había generado lo que generé con ellos”.

Danna Paola interpretó a Lucrecia Montesinos en las tres primeras temporadas de "Élite" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SUCEDIÓ CON ‘LU’ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “ÉLITE”?

Tras la muerte de Polo, los protagonistas de “Élite” demuestran ser una familia y se mantienen unidos hasta el final: deciden dejar sus huellas en el pico de la botella, incluida la de Polo para que parezca un suicidio, además, acuerdan acusarse unos a otros para desestimar sus testimonios.

Aunque parece que ‘Lu’ no podrá seguir adelante con el plan finalmente, lo logra y responde a cada pregunta de la inspectora. Entonces, luego de que la policía recibe el trofeo y cierra el caso Lucrecia continúa con vida y junto a Nadia viajan para seguir sus estudios universitarios.

Cuando su padre descubrió su relación entre ella y Valerio, botó a su medio hermano de la casa y a ella le advirtió que una vez cumplidos los 18 años no contaría con su apoyo. Por eso, se ve en obligación de conseguir la beca que las madres de Polo concedieron a Las Encinas.