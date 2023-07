Fiel a su estilo, Danna Paola apareció en internet para alzar su voz sobre un nuevo tema coyuntural. La cantante de origen mexicano lanzó un duro comentario para todas las personas que han mostrado su postura en base a lo que se especula en el ciberespacio sobre los motivos que llevaron al fin del vínculo amoroso entre

Rosalía y Rauw Alejandro.

Luego de todos los rumores de engaño que se formaron a raíz de la ruptura de los artistas urbanos, han sido muchas la celebridades que han pedido respeto para ambos por el momento, siendo Danna Paola la que recientemente apareció para exigir un poco más de sentido común en las diferentes personas que han opinado sobre lo sucedido entre esta pareja.

Enojada con la situación

“Nadie pidió mi opinión, pero qué pedo con toda la gente que comenta y se monta películas en la cabeza con las rupturas de los artistas, son súper tóxicos y además creen saberlo todo. LOL Déjenlos en paz cada quien vive su duelo distinto, es muy cansado lidiar con opiniones cuando ya dieron una declaración y piden respeto, ¿ahora resulta que la gente sabe más que ellos? WTF”, escribió en Threads.

De esta manera, la celebridad mostró su descontento con la forma en la que la prensa y los internautas han tocado el tema de Rosalía y Rauw, entendiendo que la gente siempre está buscando tener la información, así esta sea muy diferente a la verdad. Por otro lado, finalizó su mensaje para pedir dejar la toxicidad de lado por parte de los usuarios en redes sociales.

“Además, sea verdad o no lo que haya pasado, tener una relación pública no es fácil, pero de ahí a tirar tanto hate, no está cool, respetemos el corazón y los procesos de cada quien. No sean tóxicos, ni haters”, finalizó la personalidad mexicana.

Rosalia y Rauw Alejandro terminan su compromiso. Los rumores apuntan a que el puertorriqueño le habría sido infiel a la cantante española con Valeria Duque una exuberante modelo colombiana, durante una gira de Rauw.