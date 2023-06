Danny Masterson ha sido declarado culpable de dos cargos de abuso sexual en un juicio que lo acerca cada vez más a una condena entre 30 años hasta cadena perpetua. La estrella de “That ‘70s Show” y “The Ranch”, serie de Netflix cancelada después de la acusación en contra del actor, tuvo que comparecer ante la justicia desde 2020. El intérprete estadounidense dijo ser inocente ante las autoridades.

El 30 de noviembre de 2022, su primer juicio fue declarado nulo, en especial porque el jurado no llegaba a un consenso, a pesar de que todo parecía indicar que se inclinaban hacia la absolución del acusado.

El proceso judicial inició dos años antes y tuvo algunos retrasos por el contexto de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la acusación conjunta de tres mujeres hicieron que el miembro de la Cienciología compareciera ante la ley. Las denunciantes son exmiembros de la citada religión.

De esta manera, el miércoles 31 de mayo, se conoció que Masterson fue hallado culpable de dos de los tres cargos por abuso sexual en su contra, los cuales habrían sucedido entre 2001 y 2003 en su casa de Hollywood Hills. Conoce lo que significa esto.

Danny Masterson posando para sus seguidores en las redes sociales (Foto: Danny Masterson / Instagram)

¿QUÉ PASÓ CON DANNY MASTERSON EN EL CASO POR ABUSO SEXUAL?

Danny Masterson fue declarado culpable de dos de los tres cargos por abuso sexual y puede afrontar una condena que oscila entre los 30 años y la cadena perpetua. El actor de “That ‘70s Show” todavía no ha sido sentenciado y tampoco se sabe la fecha en que se decidirá su futuro en prisión.

De acuerdo a Usa Today, el juez programaría una siguiente audiencia para el 4 de agosto, pero no se tienen más detalles del proceso legal. Al momento del veredicto, la familia del actor lanzó un alarido de tristeza, mientras que las denunciantes destacaron el proceder de la justicia en Estados Unidos.

Masterson se declaró inocente y lo más probable es que apele a través de su abogado Philip Cohen, quien criticó que el juicio se haya enfocado, en especial, en la Cienciología, religión a la que pertenece la celebridad y de la que eran miembros las mujeres denunciantes, quienes alegaron que no denunciaron antes por supuestas indicaciones de los líderes de este movimiento.

“La iglesia enseñó a sus víctimas que la violación no es violación, que tú provocas esto y, sobre todo, no puedes acudir a la policía. ¿Qué mejor coto de caza? En Scientology, el acusado es una celebridad y es intocable”, dijo el fiscal Ariel Anson como alegato final, de acuerdo a las palabras recogidas por TV Insider.

También apuntó a que Masterson habría utilizado estupefacientes en las presuntas víctimas. “El acusado droga a sus víctimas para tener el control. Él hace esto para quitarles a estas víctimas la capacidad de dar su consentimiento. Esto no se trata de consentimiento. No se trata de que el acusado malinterprete las señales de la víctima. Cuando los droga, puede controlarlos físicamente por completo. ¿No quieres tener sexo? No tienes elección… El acusado toma esa decisión por estas víctimas y lo hace una y otra y otra vez”, agregó.

El actor manejando un automóvil (Foto: Danny Masterson / Instagram)

¿POR QUÉ NO FUE DECLARADO CULPABLE DEL TERCER CARGO?

Danny Masterson no fue declarado culpable de un tercer cargo por abuso sexual, porque el jurado no llegó a un veredicto al tener 8 votos a favor y 4 en contra. El caso apunta a que el actor violó sexualmente a una exnovia en noviembre de 2001.

“Aunque me alienta que Danny Masterson enfrente algún castigo criminal, estoy devastada de que haya eludido la responsabilidad penal por su conducta atroz en mi contra”, manifestó la denunciante, según las declaraciones recogidas por Usa Today.

Danny Masterson, después del juicio, permanecerá como detenido sin derecho a fianza. Su situación se resolverá con una sentencia, la cual todavía no tiene una fecha establecida para las partes involucradas en el proceso penal.

¿QUIÉN ES DANNY MASTERSON?

Danny Masterson es un actor estadounidense de 47 años. Su carrera alcanzó la fama con “That ‘70 Show”, serie que se emitió entre 1998 y 2006, y luego en “The Ranch” de Netflix, producciones en las que compartió roles con Ashton Kutcher. Masterson se casó con Bijou Phillips en 2011 y tienen una hija.