Danny Masterson, conocido por su icónico papel como Steven Hyde en la popular sitcom “That ‘70s Show” ha enfrentado un giro impactante en su vida y carrera. El actor estadounidense se ha convertido en el centro de atención debido a su condena y sentencia a 30 años de prisión. Aquí te presentamos lo que sabemos sobre este sorprendente caso.

En 1998, el intérprete estadounidense saltó a la fama al dar vida a uno de los adolescentes de Point Place, Wisconsin. Trabajó junto a Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon, Wilmer Valderrama y Lisa Robin Kelly.

Posteriormente, también hizo de Milo Foster en “Men at Work” y Jameson “Rooster” Bennett en “The Ranch”.

Ahora, enfrenta una grave condena que podría significar el resto de su vida en prisión.

Danny Masterson junto a su amigo y colega Ashton Kutcher, quien trabajó con él en "That 70's show" y "The Ranch" (Foto: Danny Masterson / Instagram)

¿DE QUE FUE ACUSADO DANNY MASTERSON?

Las primeras alegaciones respecto al caso en el que estaría involucrado Danny Masterson empezaron a surgir en marzo de 2017, en medio de una investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Sin embargo, no fue hasta junio de 2020 que fue acusado formalmente de tres cargos de violación por fuerza o miedo. En relación con incidentes separados de agresión sexual contra tres mujeres que supuestamente ocurrieron en su casa entre 2001 y 2003.

En el 2021, el actor se declaró inocente de los tres cargos, lo que dio inicio al juicio.

¿QUÉ DIJERON LAS VÍCTIMAS DE DANNY MASTERSON?

Las tres mujeres declararon frente al jurado en una audiencia preliminar, donde hablaron directamente al hombre que acusan de haberlas ultrajado.

“Cuando me violaste, me robaste algo. Eso es la violación, un robo del espíritu”, dijo una de las víctimas de Masterson del 2003, según informó Associated Press en su momento. “Eres patético, perturbado y completamente violento. El mundo está mejor contigo en prisión”.

Mientras tanto, la segunda víctima aseguró que “él pertenecía tras las rejas por la seguridad de todas las mujeres con las que entró en contacto”.

Inicialmente, el juicio fue declarado nulo debido a que los jurados no pudieron quedar en una decisión unánime y volvió a ser retomado.

¿CUÁL FUE LA SENTENCIA FINAL DEL CASO DE DANNY MASTERSON?

Danny Masterson fue declarado culpable de dos cargos de violación forzada el 31 de mayo. Sin embargo, el jurado quedó estancado en un tercer cargo de violación y no llegó a un veredicto en ese caso.

Finalmente, solo quedaba determinar el tiempo que pasaría en prisión, el cual podía llegar a ser cadena perpetua.

El jueves 7 de septiembre, Danny Masterson fue sentenciado sentenciado a 30 años de cárcel por violación sexual de dos mujeres en 2003, según un nuevo reporte de Variety.

El tercer cargo, relacionado con una acusación de noviembre de 2001 que involucraba a una exnovia, no obtuvo un veredicto definitivo, ya que el jurado no pudo llegar a un consenso, votando 8-4 a favor de la condena.

¿QUÉ HA DICHO DANNY MASTERSON SOBRE LAS ACUSACIONES?

En mayo, durante su audiencia, la consternación de la familia de Masterson, que se encontraba en la sala, fue audible.

Ahora, tras ser definitiva su sentencia, el abogado defensor de Masterson, Shawn Holley, emitió un comunicado a People en el que afirmó que apelarán la decisión.

“Durante los últimos meses, un equipo de los mejores abogados de apelación del país ha estado revisando las transcripciones del juicio. Han identificado varias cuestiones de evidencia y constitucionales significativas que abordarán en presentaciones ante los tribunales de apelación estatales y federales. Los errores que ocurrieron en este caso son sustanciales y, desafortunadamente, llevaron a veredictos que no están respaldados por la evidencia. Aunque tenemos un gran respeto por el jurado en este caso y por nuestro sistema de justicia en general, a veces se equivocan. Y eso es lo que sucedió aquí. El señor Masterson no cometió los crímenes por los que ha sido condenado, y nosotros, junto con los abogados de apelación, los mejores y más brillantes del país, estamos seguros de que estas condenas serán anuladas”, se lee en el comunicado.