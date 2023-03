Una grata sorpresa se llevaron los seguidores de la serie de Marvel Studios “Daredevil: Born Again” tras el anuncio del retorno de Jon Bernthal como The Punisher. Sí, el antihéroe favorito, al que vimos como el justiciero en la segunda temporada de la versión de Netflix en 2016 y luego convertirse en el protagonista por dos entregas de su propia producción entre 2017 y 2019, está de vuelta, pero ahora lo veremos en otra plataforma: Disney+.

Aunque antes de pertenecer a la serie del Universo Cinematográfico de Marvel, el actor estadounidense ya era conocido por su papel de Shane Walsh en “The Walking Dead”, desde el momento en el que apareció en el MCU se consolidó como uno de los preferidos de los cómics, pero tras alejarse de ella, nadie pensó que podría volver, al menos eso creíamos hasta que dio una entrevista en 2021.

A fines de ese año, Bernthal fue consultado sobre la posibilidad de que su personaje Frank Castle pudiera regresar al MCU. Esto fue lo que dijo a The Hollywood Reporter: “Creo que si hay alguna disminución en ese personaje, no le haces ningún favor al personaje, a cada iteración del personaje, a cada cómic anterior y a todos los increíbles fanáticos del personaje. Este personaje significa mucho para las personas en el ejército; entonces, como dije antes, no se trata de si haces el personaje, se trata de si puedes hacerlo bien, y solo me interesa hacerlo bien”.

El actor como Frank Castle en Daredevil (Foto: Netflix)

¿CÓMO SERÁ EL REGRESO DE THE PUNISHER?

Se sabe que Jon Bernthal retorna con ese papel de antihéroe: Punisher, un justiciero que tras perder a su familia, decide luchar contra el inframundo criminal usando todos los medios necesarios, sin importar cuán letales sean los resultados. Es decir, lo volveremos a ver tan cruel como lo fue en Netflix.

Así que prepárate para ver a este personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics y que es un experto en combate cuerpo a cuerpo, guerra de guerrillas y puntería.

¿QUIÉNES NO REGRESAN A LA SERIE?

Si bien, el retorno de Bernthal emocionó a todos, así como el de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio, hay una mala noticia para los seguidores de la serie original de Netflix, toda vez que para la serie de Disney+ no estarán: Deborah Ann Woll y Elden Henson, quienes dieron vida a Karen Page y Foggy Nelson, respectivamente.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DAREDEVIL: BORN AGAIN” EN DISNEY+?

“Daredevil: Born Again” de Marvel Studios para Disney+ tendrá 18 episodios y se espera que llegue en 2024, pues las grabaciones comenzaron este marzo en Nueva York.