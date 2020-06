“Dark” se ha convertido en la sensación de toda una generación. La primera serie alemana de Netflix se estrenó en el 2017 con una primera temporada muy confusa, llena de viajes en el tiempo, conflictos familiares y preguntas que una parte 2, en lugar de contestar y esclarecer, complicó mucho más, generando una serie de eventos que la parte 3 resolvió de una vez y para siempre.

Y es que al final de la segunda temporada, los fans de “Dark” se dieron con la sorpresa de que no solamente habían líneas de tiempo diferentes, sino también mundos paralelos. La tercera tanda de episodios estrenados en la plataforma hace hincapié en esto, generando bandos que intentan volver todo a la normalidad, mantener el ciclo infinito o borrar todo de la existencia.

Al final, Jonas y Martha terminan siendo los personajes más importantes de la serie, aunque su final no es uno de novela. Si bien muchos se habían encariñado con los personajes y querían verlos en un final feliz, juntos o incluso en el futuro con hijos, lo cierto es que “Dark” hace honor a su nombre y la serie termina con un final oscuro.

¿Qué pasó al final de “Dark” con estos dos personajes? En este artículo haremos un repaso de los últimos momentos de la serie, así que está bien hacer una alerta de spoiler. Si no han visto el programa de Netflix, lo mejor es no continuar leyendo ya que se explicará a fondo el final de Martha y Jonas.

¿QUÉ PASÓ CON JONAS Y MARTHA AL FINAL DE “DARK”?

El final de “Dark” comienza con Claudia acercándose a Adam, algo que Adam encuentra profundamente confuso, dado que en todas las versiones anteriores del ciclo esto nunca había sucedido. Claudia le explica a Adam que sus intentos frecuentes de destruir el nudo solo lo han mantenido intacto, incluido el acto de matar a Martha y a su hijo por nacer.

Claudia explica además que tanto el mundo de Adam (en el que hemos pasado la mayor parte de las tres temporadas del programa) como el mundo de Eva (que se introdujo en la tercera temporada) nunca deberían haber existido, son ramificaciones que se crearon cuando el experimento de Tannhaus salió mal en un tercer mundo: el mundo de origen.

Claudia ha pasado 33 años en los mundos de Eva y Adam tratando de evitar que el ciclo se repita, todo para salvar así a su hija Regina de morir de cáncer, pero se da cuenta de que es imposible: todo lo que sucede en ambos mundos seguramente seguirá repitiéndose, tal vez no al mismo tiempo o de la misma manera, pero nadie en ninguno de los dos mundos puede escapar de su destino.

Claudia se acerca a Adam para explicarle que puede utilizar agujero de gusano durante el apocalipsis donde se para el tiempo por un momento, y le dice que debe enviar a su yo más joven, Jonas y la versión de Martha del mundo de Eva al mundo de origen para detener el evento que resulta en la formación de ambos mundos, en esencia borrándolos de la existencia para siempre.

Adam va con Jonas, en el momento justo después de que mataron a Martha de su mundo, y le explica que la única forma en que puede evitar convertirse en Adam es seguir adelante con este plan. Jonas luego trae a Martha del mundo de Eva, justo antes de que Magnus y Franziska la agarren y el ciclo se repita nuevamente.

Jonas tiene éxito y, junto con el mundo de Eva, Martha, viaja al 21 de junio de 1986, el día en que se abrió el pasaje por primera vez, y se crearon los mundos de Adam y Eva. Tannhaus “había intentado retroceder en el tiempo para evitar el accidente automovilístico que mata a su familia, pero en su lugar divide accidentalmente el tiempo, creando los otros mundos.”

Jonas explica que, por un breve momento cuando se cree el pasaje, habrá un puente entre los tres mundos, momento en el que él y Martha viajarán de regreso al día del accidente automovilístico fatal en el mundo de origen para evitar que ocurra. Y así, detienen con éxito el choque al pararse frente al automóvil del hijo de Tannhaus, obligándolo a detenerse y diciéndole a su hijo que el puente que está cerrado y que tendrán que irse a casa,

Esta instrucción es aceptada a regañadientes, luego de que Jonas le diga la frase clásica de su padre. Y entonces, el auto gira hacia atrás, se quedan la noche en la casa de Tannhaus y el choque nunca ocurre, evitando que él use la máquina del tiempo y evitando que se creen los mundos de Adam y Eva.

ENTONCES, ¿JONAS Y MARTHA MUEREN AL FINAL DE “DARK”?

Bueno, no técnicamente, lo que realmente sucede es que son eliminados de la existencia por completo, ya que nunca existieron en el mundo de origen, por lo que realmente no pueden morir en el sentido tradicional. Lo que pasa es que dejan de existir, aunque no se considera una muerte como tal. Es complicado de explicar porque la serie tampoco lo clarifica.

En algunos de sus momentos finales, Martha y Jonas se confían mutuamente que vieron las versiones de la infancia en el puente, y especulan sobre lo que esto podría significar. Martha pregunta: “¿Crees que algo de nosotros podría permanecer, o es eso lo que somos, un sueño? Nunca existimos realmente“.

Jonas responde que no lo sabe, pero proclama que “somos una pareja perfecta” y la pareja se toma de las manos (en el otro mundo vemos que Adam y Eva hacen lo mismo) a medida que desaparecen lentamente de la existencia, mientras que una versión cantada lentamente de “What a wonderful place” comienza a reproducirse en el fondo. Una escena romántica, pero extremadamente triste

