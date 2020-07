Cuando Katharina ingresó a la cueva de Winden con la intención de hallar a su esposo e hijo menor, jamás habría adivinado que encontraría tan triste y trágico final en el pasado, en la última temporada de “Dark”.

En principio, la familia Nielsen fue una de las tantas atrapadas en el eterno bucle que marcó “Dark” de principio a fin, y la suerte de Katharina, Ulrich y sus hijos no podía más que repetirse, por más que cada uno de ellos intentara romper el ciclo de eventos condenado a suceder una y otra vez como una maldición dictada por el tiempo.

En ese marco, luego que Katharina se internara en las profundidades de Winden al final de la segunda temporada, no podía esperarse más que lo peor para esta mujer controlada por el dolor de haber perdido a dos seres queridos.

EL VIAJE DE KATHARINA

Al comienzo de la tercera temporada de “Dark”, Katharina emerge en 1986, el mismo año al que había sido enviado Mikkel y en el que su esposo ya no esperaba nada tras ser encerrado en un manicomio, tres décadas atrás, por haber atacado a Helge en un intento de cambiar las cosas, sin saber que de esta forma en realidad estaba suscitándolas. Eso es lo que pasa en este bucle. Cada acción que se cree en contra termina jugando a favor del ciclo. Cada acto ya fue realizado y sentidas sus consecuencias.

Tras fallar en su intento de encontrar a Mikkel, quien en esta época es adoptado por Ines Kahnwald, Katharina encuentra a su esposo, a quien apenas reconoce pero a quien promete rescatar de su encierro. Ulrich la escucha y asiente sin muchas esperanzas, quizá sospechando que no pueden hacer mucho contra el destino.

Ulrich se queda atrapada en un tiempo que no le corresponde (Foto: Dark / Netflix)

¿Cuál es el plan de Katharina? Como su madre trabaja en el hospital en 1986, decide usar su tarjeta de acceso para liberar a su esposo. Conoce la ruta que toma todos los días. Sabe que siempre lleva la llave en su bolso. Pero no sabe quién es exactamente su madre.

LA TRAGEDIA

Katharina sigue a su madre por el bosque, la aborda y amenaza con un cuchillo, pero Helene Albers no es una mujer dispuesta a retroceder. Da pelea. Incluso tras recibir unos golpes en la cabeza.

Bastante pronto, madre e hija terminan una sobre la otra, a la orilla del lago. En el forcejeo, Katharina le arranca el colgante de San Cristóbal del cuello -sí, el mismo que pasa por distintas manos a lo largo de la serie-, aunque solo para ser superada pocos segundos después. Con una piedra, Helene la golpea hasta la muerte y la medalla queda a un costado, mientras una mamá hunde el cuerpo de su hija en el lago.

Helene Albers mató a su propia hija en "Dark" (Foto: Netflix)

¿Recuerdas que 33 años después Bartosz le cuenta la historia de la mujer del lago a Martha? Se suponía que era una broma, pero el relato siempre fue verídico. El cuerpo de la madre de Martha es el que yace al fondo del lugar de esparcimiento favorito de los habitantes de Winden y el origen de la medalla que Jonas encuentra en la orilla es aclarado de golpe. Todo está conectado.

UNA OPORTUNIDAD

A partir de los eventos de la tercera temporada, es necesario aclarar algunas cosas. Morir a manos de su propia madre es el destino de la Katharina del mundo de Jonas. No se sabe qué pasa con ella en el mundo de la otra Martha. Pero ambas realidades en sí no importan. Solo vale lo que ocurre en el mundo original, al que solo se llega una vez que Jonas y Martha liberan el ‘nudo'.

¿Qué pasa entonces con la verdadera Katharina? Como no es una descendiente de Jonas, tiene una vida diferente en Winden. No sabemos si tiene esposo. No sabemos si tiene hijos. Tanto Ulrich como Martha, Magnus y Mikkel no existen. Pero parece que tiene una buena vida. Al menos eso debe servir de consuelo para los seguidores de “Dark”.

Al final, Katharina Nielsen tiene la vida que siempre debió tener (Foto: Dark / Netflix)

