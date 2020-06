“Dark” empezó en diciembre de 2017 y desde entonces ha atrapado a miles de fans con su historia de ciencia ficción y sus misterios. Cada personaje de la alemana de Netflix cuenta con dos o al menos una versión de sí mismo en otro tiempo, así que es imperativo estar atento a cada detalle para comprender la compleja trama y descubrir los secretos que esconde.

En una entrevista telefónica con The Guardian, Louis Hofmann, Andreas Pietschmann y Dietrich Hollinderbäumer, los tres actores que interpretan a Jonas Kahnwald en la ficción creada por Baran bo Odar y Jantje Friese, hablaron de sus personajes y de su rol en la tercera y última temporada.

Para Hollinderbäumer, quien da vida a Adam en la serie de Netflix, el líder de los Sic Mundus “es una criatura extraña. Todas sus acciones están motivadas por el deseo, su carácter forjado por el dolor... no puede liberarse de la servidumbre eterna a su miedo. Mientras la tormenta se desata dentro de él, no puede encontrar la paz. No en la vida, no en la muerte. Y así hará lo que debe, día tras día, el dolor de su vaso, el deseo de su brújula”.

Dark | Adam le ha declarado la guerra al tiempo

Sobre la entrega final de “Dark”, Pietschmann, quien encarna al Jonas adulto, adelantó: “¡Es aún más complicado que los dos primeros!”. Asimismo, señaló que cuando apenas empezaba llegó a cuestionarse si esta serie era demasiado intrincada. “La gente no está acostumbrada a mirar televisión de esa manera. Están acostumbrados a salir de la habitación, tomar un café, regresar y aún entenderlo. Pero obviamente quieren ser [desafiados]. Dark realmente exige algo del espectador”, explicó.

“Cuanto más complejo se vuelve, más divertido es”, coincidió Louis Hofmann, quien interpreta a Jonas adolescente. “Nuestra audiencia es tan... ambiciosa. Quieren saberlo todo. Se acercan a cada [fotograma] y lo analizan”.

Andreas Pietschmann interpreta al Jonas adulto, que en la segunda temporada de "Dark" intentó salvar a Matha encerrándola en el bunker (Foto: Netflix)

LAS TRES VERSIONES DE JONAS KAHNWALD

Aunque se trata del mismo personaje, los productores y los mismos actores prefirieron dale vida a Jonas Kahnwald por separado. "Decidimos no reunirnos demasiado para hablar de ello. No sería útil tratar de imitarse unos a otros: ¿cómo se levanta la copa? ¿Cómo dices esta palabra? La riqueza del personaje proviene de ser interpretado por tres actores", indicó Pietschmann.

En tanto, Hofmann agregó: “Por supuesto que nos parecemos, pero nos hicimos amigos rápidamente porque nos parecemos mucho en lo que sentimos y en cómo pensamos. Y luego sucedieron cosas, como en la escena donde agarro la cara de Martha y en la escena donde él agarra la cara de Martha, ambos cerramos los ojos. No vino del director y no hablamos entre nosotros, simplemente sucedió”.

Precisamente, es el intérprete de 23 años quien debe lidiar con las emociones más fuertes de Jonas. "No quieres que cada escena, porque sucede algo extraordinario, tenga las mismas expresiones faciales que otra escena donde algo increíble sucede. Así que hubo un poco de averiguar cómo poner los matices allí. Y afecta tu estado de ánimo cuando todo es tan intenso", confesó a The Guardian.

Para Hofmann, “Dark” “es una historia generacional acerca de si eres como tus padres, si los imitas, si quieres actuar exactamente al contrario de cómo actuaban en su juventud. También se trata del libre albedrío, por supuesto”.