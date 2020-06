CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El último ciclo comenzó y en la temporada final de “Dark”, Jonas y la otra Martha tienen una última oportunidad para intentar cambiar las cosas y salvar a sus seres amados. Después de llegar a ese nuevo mundo, Jonas conoce a Eva, quien le explica que a pesar de que las cosas no sucedan de la misma forma ni en el mismo instante de todas maneras ocurrirán.

Mientras tanto, Adam lleva a cabo su plan para vencer al tiempo: asesinar al hijo que tuvieron Jonas y la otra Martha. Él cree que ese niño es el centro del nudo, ya que engendró a Tronte Nielsen con ambas versiones de Agnes y se convirtió en la raíz del árbol genealógico de Winden en ambos universos.

Tráiler de la temporada 3 de "Dark" | Netflix

Sin embargo, al final de “Dark”, Claudia revela que en realidad existen tres mundos. En el mundo real un relojero llamado HG Tannhaus perdió a su hijo, nuera y nieta en un accidente, y en un intento de recuperarlos fabricó una máquina del tiempo que en lugar de ayudarlo a viajar creó los otros dos mundos.

Para deshacer el verdadero nudo, Jonas y Martha viajan al mundo real y juntos evitan el accidente de la familia de HG Tannhaus, aunque eso implica sacrificar su propia existencia y la de sus seres queridos. Entonces, ¿quiénes desaparecen y quiénes sobreviven al final de “Dark”?

Jonas y Martha no consiguen sobrevivir al final de la tercera temporada de "Dark" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES DESAPARECEN AL FINAL DEL “DARK”?

Todo aquel personaje involucrado en el enredo temporal-genealógico simplemente desapareció, ya que al no perder a su familia Tannhaus no provocó la creación de otros dos mundos y en consecuencia no existen Jonas, Adam, Martha, ni Eva.

Los Nielsen también desaparecen, porque Silja, la hija de Hannah y Egon Tiedemann, nunca existió y no tuvo dos hijos: Hanno y Agnes. Eso elimina a Tronte, Ulrich, Mads, Martha, Magnus y Mikkel. Sin Mikkel no aparece Michael Kahnwald y tampoco Jonas.

Para los Doppler, el desvanecimiento de Silja significa que Hanno nunca nació. Esto a su vez afecta el nacimiento de Charlotte, Elisabeth y Franziska.

Aunque Claudia Tiedemann también desaparece al final de “Dark” no queda claro el motivo, ya que su línea de sangre estaba libre de paradojas temporales. Tal vez sestaba destinada a moriri de vejez, o ese fue el precio a pagar por su intervención en los tres mundos y los distintos tiempos.

Katharina Albers logra sobrevivir porque sus antepasados no están involucrados en los viajes en el tiempo (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SOBREVIVEN AL FINAL DE “DARK”?

De los personajes principales de la serie alemana de Netflix, los únicos que sobreviven en el mundo real son Regina, Katharina, Hannah, junto a su pareja Wöller, y Peter junto a Bernadette, la hermana de Wöller.

Entre los sobrevivientes están la familia Tiedemann, Egon y Doris debieron tener vidas normales, lo mismo aplica para Claudia y Regina. No obstante, las situación cambia para Bartosz, ya que sin los viajes en el tiempo su madre y su padre, Boris Niewald/ Aleksander Köhler no pudieron conocerse. Boris probablemente exista en el mundo real, pero nunca conoce a Regina.

Otros personajes deberían existir sin alteraciones en sus vidas son Ines Kahnwald, Hannah Krüger, Katharina Alders, su madre Helene Alders, la esposa de Tronte, Jana, y Bernd, Helge y Peter Doppler ya que sus antepasados no forman parte del enredo temporal.