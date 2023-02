Darren Aronofsky regresó con un nuevo trabajo directorial luego de cinco años de ausencia. “The Whale” es la nueva película del cineasta estadounidense, por la que han nominado a Brendan Fraser a Mejor Actor en los Premios Óscar y muchas otras ceremonias.

La última película que realizó Aronofsky fue en el 2017 con el estreno de “¡Madre!”, la cual recibió críticas muy divididas por parte de la audiencia, por lo que se especuló que decidió retirarse temporalmente del trabajo detrás de cámara.

Su más reciente trabajo, el cual gira en torno a un hombre con obesidad mórbida que intenta reconectar con su hija a la cual abandonó de niña, ha recibido muchos elogios por la interpretación del protagonista. No obstante, para los críticos, el resto de la película no llegó a estar a la altura.

Por ello, aquí hemos recopilado algunas de las mejores películas de Darren Aronofsky, las cuales estarán ordenadas de acuerdo a las puntuaciones del Tomatometer y la Aprobación de la audiencia de Rotten Tomatoes.

Brendan Fraser protagoniza el drama psicológico "The Whale", que despertó todo tipo de emociones (Foto: Protozoa Pictures)

LAS MEJORES PELÍCULAS DE DARREN ARONOFSKY

10. “Noah” (2014)

Tomatometer: 75%

Aprobación de la audiencia: 41%

“Noah” (“Noé”) fue coescrita y dirigida por Darren Aronofsky, la cual se basó en la historia bíblica del Arca de Noé del antiguo testamento. Russell Crowe interpreta al protagonista, quien tiene sueños sobre una gran inundación y es dado la semilla del Edén, de donde crece un gran bosque. La madera servirá para construir el arca donde irá su familia y especies animales, los únicos que se salvarán.

9. “Requiem for a Dream” (2000)

Tomatometer: 78%

Aprobación de la audiencia: 93%

“Requiem for a Dream” (“Réquiem por un sueño”) fue coescrita y dirigida por Darren Aronofsky. Se basa en la novela homónima de Hubert Selby Jr., la cual cuenta historias paralelas que están unidas por la relación entre la solitaria y viuda Sara Goldfarb y su dulce pero sin rumbo hijo, Harry.

8. “Black Swan” (2010)

Tomatometer: 85%

Aprobación de la audiencia: 84%

“Black Swan” (“El cisne negro”) es un thriller psicológico dirigido por Darren Aronofsky e inspirado en “Perfect Blue” de Satoshi Kon. La trama gira en torno a Nina, una bailarina de ballet sumisa que sueña con protagonizar la obra del “Cisne negro” en su compañía, pero el desafío de interpretar tanto el papel de la buena y la mala, así como su búsqueda de la perfección, la hará disociar de su identidad y de la realidad.

7. “Pi” (1998)

Tomatometer: 88%

Aprobación de la audiencia: 85%

“Pi” (“Pi, el orden del caos”) fue escrita y dirigida por Darren Aronofsky. Cuenta la historia de Maximillian Cohen, un matemático muy paranoico que cree que toda la naturaleza puede ser representada mediante números. Durante su estudio, aparece un bug en su ordenador, el cual piensa proviene de un fallo del sistema, pero había algo mucho más grande detrás.

6. “The Fighter” (2010)

Tomatometer: 91%

Aprobación de la audiencia: 89%

En “The Fighter” (“El peleador”), Darren Aronofsky fue el productor ejecutivo, mientras que el director fue David O. Russel. Fue ganadora de dos Premios Óscar y gira en torno a Dicky Eklund, un boxeador conflictivo pero con talento, intenta redimirse entrenando a su hermano menor. En su momento, él había sido el orgullo de su ciudad natal por haber tumbado una vez al campeón del mundo, pero después llegaron los tiempos difíciles debido a las drogas y delincuencia.

5. “Catch the Fair One” (2021)

Tomatometer: 92%

Aprobación de la audiencia: 64%

“Catch the Fair One” (“Hasta el final”) es un thriller donde Darren Aronofsky fue el productor ejecutivo. La trama sigue a una exboxeadora, quien se une voluntariamente a una red de tráfico sexual para encontrar a su hermana pequeña desaparecida. Fue dirigida por Josef Kubota Wladyka.

4. “Some Kind of Heaven” (2020)

Tomatometer: 93%

Aprobación de la audiencia: 75%

“Some Kind of Heaven” en realidad es un documental que produjo Darren Aronofsky y gira en torno a la zona en Florida conocida como The Villages, una de las comunidades de retiro más grandes del mundo. A lo largo de la narrativa, se muestra a los adultos mayores que residen allí, tratando de encontrar la felicidad y el sentido de la vida en esta última etapa.

3. “The Territory” (2022)

Tomatometer: 76%

Aprobación de la audiencia: 76%

“The Territory” es un documental internacional dirigido por Alex Pritz y Darren Aronofsky fue uno de los productores. El largometraje sigue a un joven líder indígena del pueblo Uru-eu-wau-wau que lucha contra los agricultores, colonizadores y colonos que invaden un área protegida de la selva amazónica.

2. “The Wrestler” (2008)

Tomatometer: 98%

Aprobación de la audiencia: 88%

“The Wrestler” (“El luchador”) es una película dirigida por Darren Aronofsky y gira en torno a Randy “The Ram” Robinson, un luchador envejecido cuyo momento de gloria ya pasó hace mucho tiempo. Después de una paliza particularmente brutal, Randy se cuelga las medias, busca una relación seria con una stripper veterana e intenta volver a conectarse con su hija separada, aunque el ring siempre lo atraerá.

1. “Satoshi Kon: The Illusionist” (2021)

Tomatometer: 100%

Aprobación de la audiencia: no disponible

“Satoshi Kon: The Illusionist” fue escrito y dirigido por Pascal-Alex Vincent, pero Darren Aronofsky es uno de los miembros del reparto del documental. Básicamente celebra el legado del director de animación japonés, en donde se entrevistan a diversos cineastas, animadores, escritores y otros profesionales que trabajaron con Satoshi Kon durante su carrera. Además de Aronofsky también están Mamoru Oshii (“Ghost in the Shell”), Rodney Rothman (“Spider-Man: Into the Spider-Verse”), Marc Caro (“The City of Lost Children”), entre otros.