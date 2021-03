El actor, director y productor argentino David Chocarro interpretó a Emiliano León en “100 días para enamorarnos”, telenovela de Netflix en la que comparte roles protagónicos con Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías.

Desde adolescente Chocarro se abrió camino en su país natal en varias producciones teatrales y televisivas, ganando reconocimiento en países como Ecuador, Perú y Brasil. Pero alcanzó otro nivel de popularidad cuando empezó a trabajar en Estados Unidos trabajando con Telemundo en 2010.

En 2011, el actor que ahora tiene 40 años, formó parte del elenco de “La casa de al lado”, telenovela en la que interpretó el doble papel de Adolfo y Leonardo Acosta. Esta producción cuenta con la participación de actores como Gabriel Porras, Miguel Varoni, Maritza Rodríguez, Ximena Duque, Catherine Siachoque y Daniel Lugo, entre otros.

Pero si quieres saber más detalles y datos curiosos sobre la vida y carrera de David Chocarro continua leyendo.

1. SU PRIMERA TELENOVELA EN TELEMUNDO

La primera producción del interprete argentino en Telemundo fue el drama “Alguien te mira”, donde interpretó a Benjamín Morandé, un doctor mujeriego que se involucra con su cuñada y que, junto a un grupo de colegas es perseguido por un asesino en serie. Gracias a esta telenovela, David se proyectó como actor internacional con la influencia de artistas como Rafael Amaya Danna García, Christian Meier Karla Monroig y Geraldine Bazan.

David Chocarro interpretó a Benjamín Morandé en “Alguien te mira” (Foto: Telemundo)

2. TRABAJÓ CON SU ESPOSA EN “100 DÍAS PARA ENAMORARNOS”

Mientras él dio vida a Emiliano en “100 días para enamorarnos”, su esposa Carolina Laursen interpretó a su psicóloga. “Obviamente estábamos en su ámbito y él se sentía supercómodo. Yo estaba un poco nerviosa por olvidarme los textos, pero sabía que las escenas iban a funcionar porque David tiene una capacidad de improvisación maravillosa. Yo solamente me dejé llevar y lo seguía. Me divertí muchísimo. Todos me trataron superbien”, contó Laursen a People en Español.

De hecho su primera escena juntos fue una de cama. “Mi primera vez en una novela y me tocó estar casi desnuda. Igual como estaba con él la verdad no me importó mucho. Soy deshinbida con mi cuerpo. Y él ya no es celoso como solía serlo. Así que la superdisfrutamos”, aseguró la esposa de Chocarro.

David Chocarro y su esposa Carolina Laursen en “100 días para enamorarnos” (Foto: Telemundo)

3. SU FACETA MÁS DESCONOCIDA

En la entrevista antes mencionada, Carolina Laursen reveló la faceta más desconocida de David Chocarro. “Le encanta hacer cosas en madera. En casa construyó un treehouse, hizo un escritorio, unas escaleras…”

David Chocarro tiene 40 años (Foto: Instagram/ David Chocarro)

4. SU PRIMERA CARRERA

En conversación con el diario argentino Clarín dijo: “Empecé con el béisbol a los 11 años, practicando con mi mamá, que era entrenadora de softball. Mis amigos me cargaban porque me gustaba más el béisbol que los demás deportes, me preguntaban si era yanqui”. A los 18 años fue reclutado por los New York Yankees.

David Chocarro empezó a practicar béisbol a los 11 años (Foto: Telemundo)

5. PERO LA ACTUACIÓN ES SU PASIÓN

Desde muy joven también mostró interés por la actuación, por eso después de su carrera deportiva, participó en telenovelas como “Floricienta”, “Una familia especial”, “Alma pirata”, “Sos mi vida” y “Casi Angeles”.

David Chocarro interpretó a Adolfo y Leonardo Acosta en La casa de al lado” (Foto: Telemundo)

6. LA FAMILIA DE DAVID CHOCARRO

Carolina Laursen y David Chocarro conforman una de las parejas más sólidas dentro del medio del espectáculo, y tienen dos hijas, Allegra y Brigitta.

David Chocarro, su esposa Carolina Laursen y sus dos hijas (Foto: Instagram/ David Chocarro)

7. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON EMILIANO

Sobre su papel en “100 días para enamorarnos” sostiene que guarda ciertas similitudes con él, pero definitivamente no es el hombre casi perfecto con el que las mujeres sueñan. “Sé que cuando me escriben o me dicen cosas es porque están enamorados de Emiliano, no de mí. Él es un tipo con dinero, que sale del paso, airoso de cualquier situación y para todo encuentra una justificación”, señaló a Expresiones.

David Chocarro interpretó a Emiliano León en "100 días para enamorarnos" (Foto: Telemundo)

8. NO ES MUY CRÍTICO CON SU TRABAJO

En la entrevista mencionada anteriormente, contó que aunque ha visto algunos capítulos de “100 días para enamorarnos” no se mata como crítico. “Cuando protagonicé El recluso (2018) pasó un año entero antes que decidiera verla en la pantalla, no soy obsesivo conmigo”, explicó.

David Chocarro contó que vio algunos capítulos de “100 días para enamorarnos” (Foto: Netflix)

9. NO ESPERABA LA REPERCUSIÓN DE “100 DÍAS PARA ENAMORARNOS”

David Chocarro confesó que no esperaba la repercusión de la serie de Netflix y la abrumadora acogida a su papel. “Uno nunca sabe lo que va a pasar con un proyecto que llega a tus manos. Es curioso, porque cuando lo empezó a transmitir Telemundo no nos fue bien con los números y no hubo el alcance que sí tuvo con la plataforma”.

David Chocarro no esperaba la abrumadora acogida a su papel en "100 días para enamorarnos" (Foto: Netflix)

10. PREMIOS Y NOMINACIONES

People en español lo nominó a Mejor actor de reparto por “La casa de al lado” y a Mejor actor por “El rostro de la venganza”. Esta última telenovela también le valió una nominación a los Miami Life Awards y Premios Tu Mundo. Su trabajo en “La Doña” y “En otra piel”.

David Chocarro interpretó a Saúl Aguirre en "La Doña" (Foto: Telemundo)