El Festival de Cannes dará a conocer este jueves la selección oficial de películas que serán proyectadas durante la realización de la edición 75 del evento que se llevará a cabo en la ciudad francesa del 17 al 28 de mayo.

El comité encargado, que dirige Thierry Fremaux, se encuentra deliberando pues se ha recibido postulaciones tardías. Es en ese sentido que se ha conocido que una cinta que David Lynch realizó en secreto sería entrenada en el festival.

Según la revista Variety, el legendario cineasta presentará una nueva obra que habría sido protagonizada por la actriz Laura Dern, de la cual aún no se conoce el título oficial y en la participaron “otros de sus colaboradores habituales”.

Lo que sí es una realidad, es que Cannes será el escenario perfecto para el estreno de grandes superproducciones como “Top Gun: Maverick”, filme dirigido por Joseph Kosinski, que será acompañada de un homenaje especial a Tom Cruise.

La publicación también asegura que en el evento debutará el drama “Three Thousand Years of Longing”, dirigido por George Miller y protagonizado por Tilda Swinton e Idris Elba, además de “Crimes of the Future de David Cronenberg”, que incluye en su elenco a Léa Seydoux, Kristen Stewart y Viggo Mortensen.

