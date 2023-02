Para nadie es un secreto que Dayanara Torres es una de las figuras más populares e influyentes de América Latina, principalmente por su impresionante victoria en el certamen Miss Universo 1993 y sus posteriores roles como embajadora o presentadora de televisión en “La mesa caliente” y “El gordo y la flaca” de Univision.

En medio de sus varios proyectos profesionales, como ser la voz para la exposición de la princesa Diana de Gales o su viaje a Filipinas, la celeb de Estados Unidos no ha dejado de lado su rol de madre de Cristian y Ryan Muñiz, de quienes se ha mostrado orgullosa en más de una ocasión.

Del mismo modo, la boricua parece haber encontrado tranquilidad y estabilidad en su vida amorosa, esto luego de su matrimonio con Marc Anthony o su trágica relación con Louis D’Esposito.

La modelo tiene 48 años de edad (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

LA FELICIDAD DE DAYANARA TORRES A SUS 48 AÑOS

En la actualidad, la ex Miss Universo tiene una relación con el productor Marcelo Gama, quien la ha acompañado en diversos momentos, incluso en la fiesta sorpresa que la modelo organizó para su hijo hace unos días, por lo que no perdió oportunidad de enviarle un romántico saludo.

En conversación con People en Español, la modelo destacó su romance y declaró sentirse en uno de sus mejores momentos a sus 48 años.

“El tiempo de Dios es perfecto, así lo defino. Hoy vivo una de las etapas más felices de mi vida y siento que Dios y el universo conspiraron para que fuese así”, aseguró.

Y es que no solo la felicidad es por su nueva relación, sino también por sus hijos, con quienes suele compartir y, recientemente, se graduaron en sus casa de estudios.

“Tuve a mis hijos jovencita, los crié con los valores y amor que me criaron a mí, con humildad y trabajando por lo que quieren. Hoy día ya graduados de high school y emprendidos, encaminados en sus estudios, con unos corazones que valen oro”, explicó.

Marcelo Gama fue parte importante de los Latin Grammy 2022 (Foto: Marcelo Gama / Instagram)

EL ROMÁNTICO MENSAJE A MARCELO GAMA

En otro momento de la entrevista, Dayanara destacó la llegada de Marcelo Gama a su vida, a quien reconoce como una gran pareja y compañero.

“Hace dos años llega el amor a mi vida en el momento más perfecto. Hoy vivo una vida tan plena, me levanto y me acuesto con una sonrisa porque no puedo estar más agradecida”, admitió.

Finalmente, destacó la relación de Gama con sus hijos, a quienes acompaña a eventos.

“Trabajando, viajando y disfrutando la vida acompañada de un hombre maravilloso que no solo me ama y me quiere ver brillar, también ama a mis hijos y a mi familia”, aseveró.