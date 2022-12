En 2017, el cáncer le arrebató a su padre a Dayanara Torres, y hoy, la ex Miss Universo agradece todas las lecciones que le entregó cuando estaba con vida. Por ello, la también presentadora puertorriqueña compartió con sus seguidores unas sentidas palabras en el marco del quinto aniversario luctuoso del hombre que le dio la vida y de quien se siente muy orgullosa.

Cabe precisar que, el 13 de diciembre de 2017, José Torres falleció a causa de un cáncer de colon, y para la puertorriqueña, ese fue el momento más desgarrador de su vida. Como cada año, Dayanara Torres, recuerda a su padre con mucho cariño.

EL MENSAJE DE DAYANARA TORRES A SU PADRE

A 5 años de la repentina partida de su papá, la presentadora dedicó una emotiva carta en Instagram en la que lo recordó. “Nada ni nadie me quita lo vivido. Mi vida está llena de batallas, de lecciones y hasta de cicatrices que hoy me llenan de orgullo y me hacen sonreír, mirar al cielo y agradecer que sigo viva”, se lee al inicio de su mensaje.

Dayanara Torres compartió esta imagen junto a un mensaje para su papá (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

“Hoy sé lo que quiero y lo que nunca volvería a aceptar... Situaciones, personas que llegan a tu vida y su único propósito es darnos una lección”, agregó Dayanara, quien fue coronada como Miss Universo 1993.

“Y como me decía mi papá... Si algo no se dió, si una puerta se cerró... cree desde el fondo de tu corazón que Dios tiene un mejor plan para ti y que su tiempo siempre es perfecto. Mientras tanto... disfruto cada momento que vivo lleno de felicidad con mis hijos, con mi familia, con mis buenas amistades y ¡con el hermoso amor que llegó a mi vida!”, continuó.

“Hoy vivo más agradecida que nunca... Así me enseñó mi padre a ver la vida... Un día como hoy se fue mi papá. Pero sé que desde el cielo me cuida y hasta se cola en la fila para llegar a Dios y pedirle por mí, por mi salud, porque sigan llegando las oportunidades y para que finalmente llegara el amor perfecto a mi vida, que me quiera ver brillar y ser feliz”, agregó la ex reina de belleza.

Dayanara Torres y su padre (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Para concluir, Dayanara le agradeció a su padre por todas las grandes lecciones que dejó en ella y que al día de hoy pone en práctica. “Papi, gracias por las enseñanzas, tus consejos de vida y por siempre creer en mí... Siempre te recuerdo y tus palabras... ‘Ay mamá, usted siempre pica’alante porque es que usted siempre le mete piquete’”.

LO ÚLTIMO QUE SU PAPÁ LE DIJO

En la charla que ella concedió a “Aquí y Ahora” en febrero de 2019, Torres confesó que visitó a su papá en Puerto Rico solo días antes de su muerte. “Me dijo: ' Usted no se preocupe por mí, siempre voy a estar bien”, desveló la celeb de Estados Unidos.