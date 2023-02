Recientemente, la exreina de belleza Dayanara Torres festejó discretamente el cumpleaños número 22 de su hijo Cristian Muñiz. Si bien no fue una celebración tal y como nos tiene acostumbrados, la exesposa del salsero Marc Anthony se las ingenió para realizarse una reunión muy familiar y al más puro estilo puertorriqueño.

Cristian Muñiz, el mayor de los hijos varones del cantante Marc Anthony, cumplirá 22 años el próximo 5 de febrero, pero debido a que no vive con su madre en Miami, Dayanara aprovechó la oportunidad y se animó a realizarle un adelanto de su onomástico en la ciudad estadounidense mientras estaba de visita.

La exreina de belleza festejó el cumpleaños de su primogénito en Miami (Foto: Dayanara Torres/Instagram)

Resulta que el joven reside en Nueva York junto a su novia Kyle Jane Marco, a quien conoció en la universidad mientras cursaban diseño gráfico desde hace ya varios años.

LA FIESTA DEL HIJO DE MARC ANTHONY Y DAYANARA TORRES

El mencionado evento se realizó el pasado 29 de enero en la residencia de Marcelo Gama, la pareja actual de Dayanara Torres. De hecho, la experta en modelaje contó ciertos aspectos de tal reunión al prestigioso medio People en Español. Lo curioso es que sucedió tan solo un día después de la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira.

“Lo celebramos en casa de mi novio Marcelo. Invitamos a la familia, su novia Kylie que es una dulzura, mi Ryan y su novia. Sus primos Santi y Andrea, sus padres, mi hermana Jinny que es su madrina y su esposo José que desde pequeño ha sido como su figura paterna”, aseveró Torres, quien manifestó que también fueron amigos cercanos a su hijo.

Dayanara junto a su hijo Cristian Muñiz (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

En tal sentido, la familia festejó al estilo puertorriqueño el cumpleaños 22 de Cristian, quienes además le dejaron en claro el orgullo que significa tenerlo como hijo.

”La celebración fue exactamente como la soñé. Llena de amor, alegría, risas, de nuestra cultura, música, y nuestra comida”, añadió Torres al mencionado medio.

DAYANARA TORRES ENCANTADA CON LA NOVIA DE CRISTIAN MUÑIZ

En tal sentido, vale recordar que Cristian y Kyle cumplieron también 4 años de noviazgo el pasado 26 de enero. Contrariamente a lo que se rumora, Dayanara dejó en claro que se encuentra más que satisfecha con la pareja de su hija, pues así lo evidencia en las fotos y videos que sube junto a su nuera.

Por ejemplo, durante el tercer aniversario entre amos en 2022, Torres reaccionó de manera positiva a la publicación de su retoño. “¡Awww! ¡Los amo chicos! ¡Felicidades! La pareja más dulce de todas”, puntualizó la ex Miss Universo vía Instagram.

La exesposa de Marc Anthony junto a Cristian (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Pero la unión va más allá de una formalidad, pues cuando la famosa modelo reveló su lucha contra el cáncer en 2020, Kylie fue un apoyo incondicional, e incluso, se confirmó que llegó a hospedarse en casa de la puertorriqueña para atenderla.

" Me ayuda en la casa. El otro día iba a hacer yo el otro día un pollo guisado, y ella me dijo: ‘¿Puedo cocinar?’. Me enseñó el gnocchi, estoy enamorada… ¡Voy a salir rodando de aquí! Hizo gnocchi con pesto y gnocchi con salsa roja ¡no podía decidir!”, sostuvo Dayanara a Chinquirá Delgado a mediados del 2020.

En más de una ocasión, la primera esposa de Marc Anthony elogió públicamente a Kylie, alegando que siempre deseó que una mujer como ella llegue a la vida de su hijo.

Cristian Muñiz y Kylie Jane Marco son novios desde 2019 (Foto: sunnysidekylie / Instagram)

“Estoy muy contenta. De hecho, nunca lo he dicho a nadie, pero era una de las cosas que en mis súplicas y mis rezos siempre pedía que a Cristian le llegara el amor perfecto, porque es tu hijo y tu no lo quieres ver sufrir”, sostuvo en aquella oportunidad.

Enhorabuena por una nuera tan linda, Dayanra. ¡Sabemos que seguirá tus consejos y será muy feliz!

¿CÓMO ES EL MURAL DE “THE LAST OF US” QUE PINTÓ CRISTIAN MUÑIZ?

En más de una ocasión se ha mencionado el talento que tiene el mayor de los hijos del matrimonio Muñiz Torres, quien se encuentra muy cerca de graduarse junto a novia Kylie Jane Marco de la universidad Tisch, la escuela de artes donde han desarrollado su potencial en el diseño.

De hecho, su creatividad ha explotado en los momentos y lugares más extraños, tal como reveló la pareja, que diseñó un mural con la trama de la primera temporada de “The Last of Us”, la cual adorna la casa de Kylie.

DATOS PERSONALES DE DAYANARA TORRES

Nombre completo: Dayanara Torres Delgado

Dayanara Torres Delgado Lugar de nacimiento: Toa Alta

Toa Alta Nacionalidad: Puertorriqueña

Puertorriqueña Cumpleaños: 28 de octubre

28 de octubre Año de nacimiento: 1974

1974 Edad: 47 años

47 años Altura: 1,70 m (5′7′')

1,70 m (5′7′') Cónyuge: Marc Anthony (2000-2004)

Marc Anthony (2000-2004) Instagram: @dayanarapr

