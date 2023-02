A sus 48 años, la bella Dayana Torres puede seguir presumiendo de su plenitud mediática y televisiva. Solo basta con verla en el sintonizado programa “El Gordo y la Flaca” para darnos cuenta de que la exesposa de Marc Anthony sigue brillando por cuenta propia, en especial, a pocas semanas de partir hacia Filipinas para rodar una película.

En tal sentido, no es sorpresa ver a Dayanara Torres constantemente publicando fotografías y clips en su Instagram, donde acumula más de millón y medio de seguidores que se deleitan con su belleza. De hecho, hace poco realizó un live donde habló de temas estrictamente privados como su dieta para bajar de peso o su entrañable relación con Cristian y Ryan Muñiz, sus dos adorables hijos.

La exesposa de Marc Anthony junto a Cristian (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Precisamente, hace poco la flamante Miss Universo 1993 festejó el onomástico número 23 de su hijo Cristian junto a sus amigos y su novia Kyle Marco. Fue tal la emoción que la modelo se animó a decir el nombre de la figura paterna de su hombrecito. ¿Logras adivinar de quién se trata?

¿QUIÉN FUE LA FIGURA PATERNA DE SUS HIJOS?

Entre tanto agasajo, la exesposa del salsero puertorriqueño le dedicó unas palabras a su hijo mayor, además de brindarnos detalles de lo que fue la celebración del cumpleaños realizado en casa de su novio Marcelo.

Dayanara junto a su hijo Cristian Muñiz (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

“Lo celebramos en casa de mi novio Marcelo. Invitamos a la familia, su novia Kylie que es una dulzura, mi Ryan y su novia”, sostuvo Dayanara muy emocionada.

La sorpresa se dio cuando terminó de nombrar a los demás invitados al cumpleaños, pues al momento de referirse a su hermana, habló de su cuñado José, a quién calificó como la figura paterna de Christian.

Cristian Muñiz y Kylie Jane Marco son novios desde 2019 (Foto: sunnysidekylie / Instagram)

“Sus primos Santi y Andrea, sus padres, mi hermana Jinny que es su madrina y su esposo José que desde pequeño ha sido como su figura paterna”, alegó la Miss Universo 1993 en redes sociales.

Aunque la actual relación entre Dayanara Torres y el boricua es de las mil maravillas, nadie puede negar que Marc se ausentó varios años en la vida de sus hijos con la modelo debido a su faceta como cantante. Razón por la que el cuñado de la exreina de belleza supo ser la gran figura paterna de los pequeños

“La celebración fue exactamente como la soñé. Llena de amor, alegría, risas, de nuestra cultura, música, y nuestra comida”, finalizó la modelo en su feed de Instagram.

Sea como fuere, nadie puede poner en tela de juicio el gran amor de tu cuñado hacia tus pequeños, Dayanara. ¡Que viva el amor y la familia, chicos!

