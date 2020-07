Batman es uno de esos personajes que no necesita presentación. El mejor detective del mundo ha tenido una larga carrera combatiendo el mal bajo una sola regla: no matar a nadie (a excepción de algunos cómics o películas donde sí lo hizo). Entonces, ¿cómo castigaba a los malhechores antiguamente? Simple, les daba nalgadas.

Aunque hoy en día parezca increíble, el Caballero de la Noche disfrutaba mucho dar nalgadas y no solo a sus enemigos, también a su compañero de siempre Robin, una práctica que muchos agradecen haya desaparecido en sus versiones más actuales.

La sola imagen de Batman dando nalgadas a los malos pone los pelos de punta a cualquiera de sus fans, porque usualmente están acostumbrados a una explosión de acción, planes bien elaborados y ese estilo oscuro que caracteriza al anti-héroe de DC Comics.

¿Cómo es que Batman comenzó a dar nalgadas? Aunque no lo crean, el personaje fue ideado así desde su primera aparición. A continuación te contaremos la historia de cómo Batman comenzó a dar nalgadas y qué tanto las disfrutaba realmente.

BATMAN CASTIGABA A LOS MALOS CON NALGADAS... Y LO DISFRUTABA

Batman nalgueaba no solo a malhechores humanos... (Foto: DC Comics)

Todo comenzó en su primer libro en solitario, Batman #1 publicado en 1940. Después de frustrar un robo de joyas a bordo de un yate de lujo, Batman y Robin encuentran a la culpable, una precursora de Catwoman conocida en ese momento simplemente como The Cat. Cuando él va a quitar el disfraz de The Cat, ella trata de escaparse.

Batman simplemente, y extrañamente, responde: “¡Silencio o Papa te nalgueará!” Esto era extraño, considerando el hecho de que estaba hablando con una mujer adulta que nunca había conocido antes y que había cometido un acto delictivo, sin mencionar que estaban en plena persecución.

Dos años más tarde, en Batman #10 de 1942, Bruce una vez más lo hizo. En el panel de apertura se ve a un Dick Grayson dormido con una leyenda que dice: “A través de la cara tranquila de un muchacho dormido y desprevenido cae la sombra oscura de una mano a tientas. Los dedos de acero se aferran con fuerza al niño. Una mano fuerte se levanta, cae, golpea bruscamente contra ceder carne“.

Batman da azotes ha Robin (Foto: DC Comics)

La “mano a tientas” pertenecía a nada menos que a Bruce Wayne, quien comienza a azotar al niño, contando a medida que avanza. “Feliz cumpleaños, Dick”, exclama Bruce al confundido menor. La única respuesta que Robin puede decir mientras está recibiendo este inusual castigo es “¿Eh?”

Como si un hombre adulto despertara a un niño con lo que podría decirse que es una agresión sexual no fuera lo suficientemente malo, las travesuras de Batman estaban lejos de terminar. El próximo incidente tendría lugar un año después, en Batman #15 de 1943, otra aventura que involucra a la verdadera Catwoman.

Bruce sospecha que Dick le está ocultando información sobre un caso y responde de una manera muy feliz: “Ahora mira, mocoso, ¿qué has estado haciendo? Habla... o recibirás una paliza!”. Aparentemente, después de haber aprendido su lección del “regalo” de cumpleaños de Bruce el año anterior, Robin rápidamente le dice todo.

Batman da azotes ha Robin (Foto: DC Comics)

Aparentemente, las nalgadas de Batman continuaron durante bastante tiempo, porque pasó de nuevo en The Brave and the Bold #64, lanzado más de dos décadas después en 1965. En ella, una sociable y borracha muchacha llamada Marcia Monroe se tambaleaba a través de la super-estructura de un puente colgante.

Mientras las autoridades le ruegan que baje, Batman aparece en el Batcopter y la rescata antes de que caiga a su muerte. El día está salvado, sin embargo, Batman aún no ha terminado con la diva mimada. Literalmente inclinándola sobre su rodilla, él hace lo suyo, diciéndole “¡ahora hay algo que deberías haber tenido hace mucho tiempo!” .

Para agregar una última capa de estremecimiento a esta historia, un reportero gráfico está justo al lado de ellos, exclamando: “¡Hoo-Boy!... ¡Qué imagen!” Monroe le exige que la baje, pero la sed de azotes de Batman aparentemente todavía no se había apagado y continúa haciéndolo mientras el reportero los fotografía.

Batman azota a una "malhechora" mientras un periodista los ve (Foto: DC Comics)

Esa es la historia de décadas de la obsesión de Batman con las nalgadas, algo que hace algunos años se consideraba un castigo ejemplar, entre familiares. Pero cuando un adulto adulto y musculoso despierta a un niño dormido con palmadas en el trasero, o detiene a una mujer desconocida y la azota hasta que está satisfecho de que aprendió su lección, las cosas se ponen incómodas muy rápido.

De acuerdo, fue una era diferente, pero aún así, de haberse mantenido esta obsesión con el tiempo, podríamos haber visto estas acciones en las películas de Batman. ¿Se imaginan a Ben Affleck dando nalgadas a sus enemigos? En definitiva hubiera sido muy incómodo para sus fans hoy en día.

