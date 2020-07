“Glee” ha sido una de las series más populares de los últimos años, en especial por la llamad “maldición de Glee”. Algunos de sus actores han sufrido terribles accidentes con resultados fatales, pero no todo ha sido negativo. Algunos de ellos han encontrado diversas oportunidades en otras series como las pertenecientes al Arrowverso.

Creada por la cadena de The CW, el Arrowverse se conoce como el universo compartido de las series de televisión con los personajes de DC Comics. Si bien la compañía no pudo tener el mismo éxito que Marvel en el cine, no hay ninguna duda de que los eventos de la televisión han superado cualquier expectativa.

Parte de su éxito, además de basarse en populares personajes de DC, se debe a los actores que contrataron para los papeles estelares. Entre ellos, se encuentran conocidos rostros de otras series de televisión, como la ya mencionada “Glee”, cuyos actores han dado un paso adelante para seguir con sus carreras como parte del Arrowverse.

En este artículo haremos un repaso de algunas de estas caras conocidas en “Glee” que ahora forman parte del universo de los personajes de los cómics en la televisión. ¿Recuerdas a alguno de ellos? Aquí te los listamos tal como menciona Screenrant.

LOS ACTORES DE “GLEE” QUE SON PARTE DEL ARROWVERSE

1. Grant Gustin - “The Flash” / Barrry Allen

2. Melissa Benoist - “Supergirl” / Kara Danvers

3. Darren Criss - “The Flash” / Music Meister

4. Victor Garber - “Legends of Tomorrow” / Martin Stein

5. Max Adler - “The Flash” / Jaco Birch

