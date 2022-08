“De mi barrio a Nueva York” es la nueva película dirigida por Harold Trompetero y protagonizada por Carlos Hurtado, reconocido actor con vasta experiencia en producciones colombianas. La cinta que narra las dificultades que todo latino vive al buscar el “sueño americano” llega a los cines este 18 de agosto.

Previo a su estreno en el país, el actor protagonista Carlos Hurtado contó detalles de lo que fue el rodaje de esta película en medio del invierno en ‘La Gran Manzana’. Además, reconoció que la película busca reflejar la realidad de los latinos en el extranjero con una gran dosis de humor.

“‘De mi barrio a Nueva York’ nació como una comedia, pero después se fue volviendo una película de humor, drama y sátira. El director Harold Trompetero me enfocó más hacia la emoción y creo que logramos ese momento mágico de honestidad, metidos allá en Nueva York en el metro (risas)”, contó el actor.

“La vida nos regaló una tormenta de nieve en plena grabación, para mí como actor también fue algo muy vivencial, muy duro. Además, no sé si sepan, pero grabamos con un equipo muy reducido por costos, todo era muy real. Gracias a esta experiencia, la comedia se volvió en algo dramático lleno de humor”, añadió.

"De mi barrio a Nueva York" es la nueva película dirigida por Harold Trompetero y protagonizada por Carlos Hurtado. (Foto: Captura)

SOBRE LA PELÍCULA Y SU HISTORIA

La película narra la vida de Armando Pulido, un hombre trabajador que pese a las adversidades siempre buscó salir adelante sin caer en vicios, pero que también fue muy extremista en sus acciones al punto de vender un riñón para comprar su boleto a Estados Unidos. Según explicó el protagonista, este acto es una exageración a una difícil situación que viven en Colombia.

“Lamentablemente nos enteramos que muchos hermanos colombianos hacen cosas parecidas, van y venden sangre, hay un banco de ‘Dráculas’ bien grande aquí en Colombia, entonces queríamos hacerlo más grave para mostrar la realidad. Es una especie de chiste, pero uno muy cruel con el que queremos mostrar que muchos harían de todo por salir adelante o sacar adelante a su familia”, acotó el actor colombiano.

“Todos tenemos un amigo o familiar que se fue a Estados Unidos y logra su sueño, queríamos enfrentar la realidad de lo que te dicen y explorar una ironía que iba más allá, cuando te dicen: ‘vente que aquí te llenas de plata’, y vas y no resulta así, pasas frío, hambre y lo sufres. Como actor, nunca había trabajado a 13° bajo cero, me enfrenté a eso y lo que queremos es mostrarle a la gente que no todo es color de rosa”, agregó.

VALOR A LAS RAÍCES LATINAS

Carlos Hurtado es un actor nacido en el humilde barrio 20 de Julio en Bogotá, que empezó su carrera actoral desde temprana edad y se ganó el cariño de todos por su carisma y dedicación. Según él mismo, este detalle de su origen sirvió para que el público pueda engancharse aún más con su historia en la película.

“Está super bien colocado el nombre “De mi barrio a Nueva York” porque el director es un ‘man’ de un barrio muy popular y yo soy más popular todavía porque vivo en un barrio muy en el sur (se ríe). Jugamos con todos esos aspectos poco probables, de ver a un ‘parcero’ de barrio dirigiendo una película y un actor de teatro callejero protagonizándola”, precisó el actor.

DATO:

“De mi barrio a Nueva York” está disponible en los cines de Perú desde este jueves 18 de agosto.

