La mañana del 5 de noviembre, el Departamento de Policía de Lancaster, en el estado de California, confirmó la muerte de Aaron Carter, cantante y actor estadounidense, hermano de Nick, integrante de la icónica banda de pop Backstreet Boys.

La muerte de la celeb de Estados Unidos se mantiene en investigación, pero ya las autoridades del estado han confirmado la identidad del hombre de 34 años, quien fue hallado muerto en su casa.

Tras la difusión de la trágica noticia, el nombre del fallecido artista no tardó en volverse tendencia en las principales redes sociales, mientras que algunos excompañeros se adelantaron en despedirse del actor y cantante.

Los hermanos Nick, Aaron y Leslie Carter, esta última fallecida en 2012, víctima de una sobredosis de drogas (Foto: E!)

LA MUERTE DE AARON CARTER

¿Quién era Aaron Carter?

El hermano de Nick Carter era un conocido cantante y actor norteamericano, conocido por su paso en realities y programas infantiles en E! Entertainment y MTV.

Aaron debutó a los 9 años cuando, en 1997, lanzó su primer disco homónimo, el cual vendió un millón de copias, para luego hacer varias colaboraciones con artistas como Backstreet Boys, ‘N Sync y The Moffatts.

El éxito en la corta carrera del joven le permitió lanzar “Aaron’s Party (Come Get It)”, un disco con el que recibió varios premios y le permitió unirse a Nickelodeon como uno de los representantes de la cadena, al mismo tiempo que colaboraba con Disney interpretando “I Just Can’t Wait to Be King” para “El rey León”.

Del mismo modo, la estrella pop sostuvo cortas relaciones con las actrices Hilary Duff y Lindsay Lohan, lo cual derivó en una conocida discusión entre ambas icónicas figuras.

Aaron Carter sostuvo sonados romances con Hilary Duff y Lindsay Lohan (Foto: wiccanhulkling_ / Twitter)

¿Cómo murió Aaron Carter?

De acuerdo con TMZ, una llamada al 911 movilizó a las autoridades, pues se reportó que el cantante pop fue hallado sin vida en la bañera de su casa, ubicada en Lancaster, California.

En la publicación emitida por el portal, fuente oficiales indicaron que no hallaron rastros de algún tipo de enfrentamiento, pero que continúan investigando la escena del fallecimiento.

Durante sus 34 años, Aaron Carter tuvo varios altercados legales y problemas con abuso de sustancias, ingresando a rehabilitación en distintas oportunidades por sus problemas con el alcohol.