Luego de su participación en la segunda temporada de “La casa de los famosos”, donde estuvo muy cerca de ingresar a la gran final, Daniella Navarro se convirtió en una de las figuras más populares y polémicas, despertando el interés de millones de seguidores.

Además de su destacada aparición en el programa de Telemundo, la modelo y actriz venezolana también sorprendió al iniciar una relación con Nacho Casano, la cual se ha mantenido luego de su salida del reality y por la que han visitado distintos programas.

Sin embargo, la celeb de México hizo una pausa a su buen momento para rendir un sentido homenaje a un ser querido fallecido el año pasado, en un momento que no dudó en publicar en sus redes sociales.

Daniella Navarro y Nacho Casano juntos en una entrevista realizada con el programa "La mesa caliente" (Foto: Telemundo)

DANIELLA NAVARRO RINDE HOMENAJE A SU SOBRINO

A través de un video subido a su cuenta oficial de Instagram, la venezolana compartió con sus 1,3 millones de seguidores el homenaje que le rindió a su sobrino Andrés Eduardo, quien falleció en agosto del 2021.

“Agradecer siempre será una prioridad en mi vida a Dios. Mi sobrino ya no tiene piernas para caminar, pero Dios me le dio alas para volar. Es mi ángel desde hace 13 meses, junto a mi abuelita”, compartió.

La actriz, que forma parte del elenco de “Descara2”, aprovechó para agradecer a sus amios Mary Jenny Parra y César Alfonzo, quienes la acompañaron en el “momento mágico” que vivió.

Finalmente, invitó a sus seguidores a aprovechar sus días. “Feliz sábado… Somos privilegiados, abrimos los ojos un día más. Gracias Dios…”, sentenció la venezolana.

Junto al video, la actriz de “Tierra de Reyes” añadió la canción “Sueña” de Luis Miguel, la cual dedicó a su “sobrino desde que tenía 3 añitos”.

Andrés Eduardo era el sobrino favorito de Daniella Navarro, quien llegó a admitir que “Burro”, como lo llamaba cariñosamente, “era su debilidad”. El joven falleció tras una dura lucha de más de dos meses contra un tumor cerebral que terminó con su vida.

En aquel momento, la venezolana llegó a pedir una cadena de oración por la salud de su sobrino, recibiendo el apoyo de sus seguidores, quienes, posteriormente, enviaron sus condolencias a la actriz.

“Se me fue el amor de mi vida, estoy rota; no sé qué decir ni qué carajo hacer, no quiero hablar. Lo sentí en mi corazón que hoy era el día. Dios ayúdame; cómo ca**jo vivo con este dolor; cómo carajo doy fuerza a mi madre y hermana, si yo no las tengo ca**jo”, compartió luego de su partida.