Después de una extensa y exitosa carrera en la actuación y dirección, el mexicano Héctor Bonilla, de 83 años, falleció este viernes 25 de noviembre, enluteciendo al mundo del cine que lo recordará por películas como “Rojo amanecer”, “Un padre no tan padre”, “El hotel”, entre otras.

A través de un comunicado emitido por la familia se conoció la triste noticia de la muerte del artista. Del mismo modo, la Secretaría de Cultura de México hizo lo propio en redes sociales, donde se le calificó de ser uno de los mejores actores que han salido de sus tierras.

Su partida ha golpeado tanto al pueblo mexicano que diversas personalidades han expresado su dolor y condolencias hacia la familia, incluyendo al mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien también se hizo presente con un mensaje en las plataformas digitales.

Algunas figuras conocidas del mundo de la actuación también se han manifestado a través de redes como Twitter e Instagram, dejando en claro que Bonilla generó una gran obra que será recordada por muchas generaciones más, pues marcó en la opinión pública de forma satisfactoria.

¿DE QUÉ MURIÓ HÉCTOR BONILLA?

De acuerdo con el comunicado que emitió la familia del actor y director, su muerte se produjo en su casa, rodeado de sus seres queridos, por lo que se vivió un momento íntimo y que ello, seguramente, recordarán para toda su vida.

La causa de su fallecimiento fue un cáncer de riñón, enfermedad que se le detectó en el año 2019. Desde entonces, Bonilla estuvo batallando en contra de ese mal y, finalmente, perdió la lucha, entristeciendo a un país entero.

“Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo”, fueron algunas de las palabras de los deudos.

Héctor Bonilla murió a los 83 años de edad debido al cáncer de riñón. (Foto: Instagram)

EL EPITAFIO DE HÉCTOR BONILLA

En la comunicación emitida por los familiares del actor también se reveló cuál es el epitafio que él mismo escribió hace algunos años, demostrando que su buen humor estaba intacto pese a la enfermedad que lo aquejaba.

“Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”.