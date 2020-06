La voz inconfundible de Pau Donés, de Jarabe de Palo, se apagó este 9 de junio a los 53 años tras batallar contra el cáncer. El también compositor y guitarrista de la agrupación que formó en 1995 jamás se rindió ante la enfermedad y se mantuvo vigente hasta el final, pues hace un par de semanas presentó la canción de su último disco.

Aunque en el videoclip, el cantante ya mostraba los estragos de la enfermedad, con el tema se despedía de todos y agradecía por todo lo que le había dado a vida.

A continuación, te damos más detalles de la partida y la lucha que emprendió el vocalista desde que le diagnosticaron el mal, así como sus inicios en la música.

Dos semanas antes de que Pau Donés pierda su batalla contra el cáncer de colon, publicó su último videoclip (Foto: Adrián Sánchez / AFP)

EL CÁNCER LO VENCIÓ

Después de más de cuatro años de luchar contra el cáncer de colon, el cuerpo de Pau Donés no resistió más y dejó de existir. La noticia fue confirmada por Jarabe de Palo a través de un comunicado que compartió en Twitter.

“La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015 (…). Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles”, escribieron.

Además, agradecieron al equipo médico y a todo el personal de los hospitales en los que fue tratado por “su trabajo y dedicación”.

ANUNCIA SU ENFERMEDAD

En setiembre de 2015, el cantante que saltó a la fama con “La flaca” o “Depende” hizo público que sufría de cáncer de colon y que había sido operado, motivo por el cual canceló sus conciertos.

Tras dar a conocer esta noticia, que causó preocupación en sus seguidores, se dedicó a hablar abiertamente de su lucha contra el mal y participó de varios conciertos benéficos que investigaban esta enfermedad. “Mis sueños tienen mucho que ver con la vida y con el presente”, dijo en una entrevista a EFE. Mensaje con el que buscaba dejar huella en todos aquellos que lo admiraban.

Asimismo, escribió en sus redes sociales: “Enfermeras en mi vida ha habido tres. Tres grandes mujeres a las que quise y sigo queriendo mucho, y a las que ahora, después de haber pasado por el hospital, valoro, respeto y quiero todavía mucho más (...). No es que no paren de ‘trabajar’. No paran de auxiliar y curar a gente. No hay nada en el mundo que pueda pagar un cariño de los vuestros cuando estás jodido en la cama de un hospital”.

Pau Donés cancela sus conciertos en 2015 tras anunciar que tenía cáncer de colon y debía seguir un tratamiento (Foto: Juan Barreto / AFP)

DERROTÓ AL CÁNCER, PERO POR UN BREVE TIEMPO

Tras pasar por un tratamiento, en abril de 2016, Pau Donés utilizó nuevamente sus redes sociales para dar a conocer que había superado la enfermedad y estaba “limpio” y recuperado para regresar a lo que más le apasionaba: cantar.

El anuncio lo hizo mediante una retransmisión casi en directo donde mostraba a sus seguidores un envidiable sentido del humor.

Él utilizaba fotos, acompañada de frases cómicas para romper el hielo y que estaba mejor tras su paso por el ‘Club de los cangrejos’, tal como llamaba al cáncer.

LA ENFERMEDAD REAPARECE

Lamentablemente, la alegría no le duró mucho al vocalista de Jarabe de Palo, debido a que el 8 de febrero de 2017 anunció que iba a someterse a un nuevo tratamiento contra el cáncer luego que le detectaron un tumor en el peritoneo.

Pese a la recaída, el artista señaló que nada ni nadie iba a impedir que siga con sus planes de lanzar su disco, salir de gira y publicar su autobiografía “50 palos: … y sigo soñando”.

“Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Pasara lo que pasara, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios”, señaló en Instagram.

Pau Donés emprendió una lucha contra el cáncer y quiso inspirar a sus seguidores (Foto: Jewel Samad / AFP)

CUANDO DIJO QUE SE RETIRABA DE LOS ESCENARIOS

Para sorpresa de muchos, Pau Donés anunció en octubre de 2018 que se alejaba de los escenarios. “El 1 de enero [de 2019] paro. Y me voy lejos. Llevo 20 años a tope y necesito hacer un cambio. Me lo merezco”. A modo de despedida, lanzó el disco Jarabe Filarmónico, así como su libro de colección “100 letras”.

“Yo soy músico. A mí me gustaría decir ‘me piro’ y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente", dijo a EFE.

“No es por el cáncer. El primer concierto de la gira del año pasado lo hice con la bomba de infusión puesta y no importó. El cáncer me hizo parar, sobre todo por las secuelas de las operaciones, pero esta decisión la tenía tomada desde hace tiempo. Cada vez hago menos planes y me fijo más en el presente. Hago las cosas que me apetece y no hago lo que no quiero. El nivel de conformismo en el que vivimos está muy bajo, enseguida nos contentamos con cualquier cosa. Tengo ganas de arreglarme e ir al cine, ir a comer con amigos, pasear por la montaña, hacer surf; pero, sobre todo, de estar con mi hija”, añadió.

En otra entrevista que concedió a La Vanguardia manifestó habló de su pequeña. “He hecho de medio padre durante la infancia de mi hija, que ahora tiene 15 años, en el sentido de que teníamos mucha calidad cuando estábamos juntos, pero muy poca cantidad (...). Hemos pasado de vernos dos veces al año como quien dice a vernos cada día. Todo va muy bien”.

Pau Dones durante la gala de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2014 en honor al músico español Joan Manuel Serrat el 19 de noviembre de 2014, en Las Vegas (Foto: Mark Ralston / AFP)

EN MARZO APARECIÓ CANTANDO EN SU BALCÓN

El vocalista de Jarabe de Palo reapareció en marzo de este año cantando en el balcón de su domicilio en Barcelona interpretando “Los ángeles visten de blanco”, en homenaje a lo sanitarios que luchan contra el coronavirus.

Al mes siguiente, en abril, lanzó un avance de su tema “Vuelvo”, en la que expresaba su necesidad de regresar al mundo de la música: “Pisar el escenario es lo único en lo que pienso”, señalaba.

SU ÚLTIMO TEMA

Durante plena pandemia, en abril pasado, Donés anunció su retorno y el 27 de mayo publicó el videoclip de su canción “Eso que tú me das”, de su álbum “Tragas o escupes”. En él aparece su hija Sara, que ahora tiene 16 años.

“Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido, así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo, ahora te tengo a ti: amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida”, dicen parte de sus letras.

El tema se convirtió en la canción más vendida en España en formato digital en la última semana.

¿QUIÉN ERA PAU DONÉS?

Pau Donés Cirera fue un cantante, guitarrista y compositor español conocido por ser el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo.

La madre del cantante se suicidó después de regalarle su primera guitarra eléctrica, algo que lo afectó emocionalmente haciendo que lo echaran de siete colegios, según contó en su biografía “50 palos… y sigo soñando”.

Estudio Ciencias Económicas y se hizo modelo aficionado, pero su pasión por la música pudo más y formó con su hermano un grupo de rock cuando tenía 15 años, a la que llamaron primero J & Co. Band y después Dentaduras Postizas.

Comenzó a trabajar en una agencia de publicidad de Barcelona, gracias a la cual pudo comprar su primer equipo compuesto por una grabadora, un sintetizador, una mesa de mezclas y una guitarra eléctrica Fender Stratocaster. Con estos medios grabó sus primeros temas.

El tiempo pasó y formó en 1995 Jarabe de Palo, grupo que empezó a ser conocido en el otoño de 1996. “La flaca” fue su primer tema que lo llevó a ser conocido gracias a un anuncio de la marca Ducados para la campaña publicitaria de Carácter Latino. El éxito del grupo nace tras la campaña de esta publicidad en plena primavera de 1997.

Otros temas que pegaron fueron “Depende”, “Agua” y “Bonito”. Donés llegó a publicar hasta diez álbumes entre 1996 y 2015.

En su faceta como compositor, escribió temas que cantaron Celia Cruz (“Dos días en la vida”), Ricky Martin (“Cambia la piel”), Alanis Morisette (“Everything”) o que interpretó a dúo, con Leiva (“Vecina”) y Crissie Hynde (“Cry”).

El cantante español Pau Dones de "Jarabe de Palo" posando para los fotógrafos al llegar a una ceremonia de entrega de premios "Lunas del Auditorio" en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 5 de octubre de 2005 (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

