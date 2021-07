“De vuelta al barrio” es sin duda la serie televisiva que cada noche entretiene a las familias peruanas que la han convertido en su favorita. Actualmente, se encuentra en su cuarta temporada y la gente espera seguir viéndola por mucho más tiempo, toda vez que las historias que se cuentan a lo largo de los episodios los han atrapado.

Además de la trama, los personajes, cada cual con sus particularidades, han sabido ganarse el corazón de la audiencia, que de seguro reconoce a todos los que participan en esta producción, pero ¿sabes que uno de los actores apareció en la misma serie representando otro papel? Si no sabes de quién estamos hablando, tranquilo, nos referimos a Julio Ganoza, el menor de los hijos de Malena Ugarte y Edmundo.

Si aún no recuerdas en qué momento apareció el popular Julito, te lo contamos a continuación.

Julio es un joven ingenuo y algunas veces tiene un papel de muy tonto. (Foto: América TV)

¿A QUIÉN MÁS REPRESENTÓ EL ACTOR DE JULIO GANOZA EN “DE VUELTA AL BARRIO”?

El actor Vasco Rodríguez es quien da vida a Julio Ganoza Ugarte; se unió al elenco de la serie en la entrega cuatro, reemplazando al segundo Julito, Mario Cortijo.

La aparición del menor de los Ganoza se da en el capítulo de estreno de la serie “De vuelta al barrio”, emitido el 8 de mayo de 2017; y aunque no se precisa su nombre, a él lo vemos detrás de Sofía Bravo, de quien se presume era su enamorada, ya que le da explicaciones a la joven totalmente enfurecida que se culpa por haber confiado en alguien que no valía la pena.

“Sofía, Sofía, por favor Sofía. Yo sé que estuvo mal, yo no quiero nada con Norma, ella fue la que me buscó a mí, yo no hice nada”, le dice el muchacho que en aquella oportunidad lucía una cabellera larga y vestía camisa y jeans de la época. No olvidemos que las tres primeras temporadas y la cuarta, hasta el sexto capítulo, estuvieron ambientadas en los 70 y 80.

El actor Vasco Rodríguez interpretando a otro personaje en la primera temporada. (Foto: América TV)

A pesar de sus disculpas, la mayor de los hijos de ‘Pichón’ Bravo no le hizo caso y no tuvo reparos en lanzarle varios calificativos. “Poco hombre para no aceptar tus culpas. ¡Qué te vi! Al final, la culpa la tengo yo por pensar que eras diferente (…). Eres un sinvergüenza y yo una tonta. Por qué no te largas con Norma y tienen hijos y se compran una casa. ¡Chau!”.

Cuando decide irse, él la coge del brazo y ella le pide que no la toque. En ese momento se escucha la voz de un joven que presenció toda la escena. Se trata de Alejandro Ganoza quien le dice: “Me parece que la señorita te acaba de pedir expresamente que te retires”, a lo que el joven le grita que no se meta.

Alex insiste y le consulta a Sofía que si desea la puede ayudar, a lo que ella le responde que puede controlar la situación y se voltea a terminar definitivamente con su pareja.

Durante la pelea de pareja, Sofía conoce a Alex, quien más adelante se convertiría en su enamorado. (Foto: América TV)

“Ya, ¡vete!”, le señala y el muchacho lo único que atina a mencionar es “Sofía, me estás perdiendo”, lo que desata la burla de la joven.

De esa manera fue la breve participación del actor Vasco Rodríguez antes de ponerse en la piel de Julio Ganoza en la cuarta temporada, que se estrenó el 28 de septiembre de 2020.