A sus 17 años Merly Morello viene destacando en el ambiente artístico debido a su participación en distintas producciones nacionales y una de ellas es “De vuelta al barrio”, una serie que se ha ganado el corazón del público por las historias de los personajes. Es así que la joven actriz se proyecta a incursionar en distintos géneros en el mundo de la actuación.

En la producción “De vuelta al Barrio” la actriz se hizo conocida al interpretar a Liliana Guerra Salas, donde demostró su gran talento en el mundo de la actuación. Pero fue en el 2017 cuando descubriría la fama al ser parte de la primera temporada de esa misma serie.

A ella le gusta mucho bailar y es constante usuaria de la red social Tiktok donde tiene más de 3.3 millones de seguidores.

Pero Morello no solamente es reconocida por haber participado en producciones de corte humorístico (comedia), pues, también ha sido parte del cortometraje “Olvido”.

MERLY MORELLO EN ENTREVISTA SON SALTAR INTRO

La actriz puso una breve pausa a su agenda y pudo brindar una entrevista al espacio “Saltar Intro”, mediante la red social de Instagram, donde reveló detalles nunca antes conocidos respecto a su vida y sus proyectos en mente.

“Es el segundo rol que hago de corte dramático. El primero fue un cortometraje de universidad hace años. Pero este el primero que se va a mostrar al público. Estoy bastante emocionada. Fue muy divertido poder trabajar con Gabriel Rondón fuera de ‘De vuelta al barrio’ e interpretar personajes completamente distintos a los que habitualmente hacemos”, expresó a Saltar Intro.

Pero además de la actuación también ha sabido destacar en el mundo de las redes sociales y ha sabido desempañarse como youtuber, tiktoker y sigue su carrera de modelo.

También resaltó que aspira a interpretar otros papeles y descubrir otros géneros en la actuación.

“Como actriz tengo que ser adaptable y no me voy a quedar estancada en solo un género porque al público le guste, sino me gusta la idea de probar nuevas cosas, de ir por nuevos terrenos, de tener mayor visibilidad en distintos formatos, no solamente en comedia. Meterme un poco más en el drama y en algún momento hacer terror, con esto logro demostrar la versatilidad que puedo manejar como actriz”, dijo.

SUS INICIOS EN LA ACTUACIÓN Y EL AMOR POR EL ARTE

Merly Morello siempre ha sentido una gran atracción por el baile pero en el 2016 fue cuando debutó en la obra infantil “Papito piernas largas”. En esta producción trabajó al lado de Francisca Aronsso, pero luego de un breve tiempo una de sus amigas le insistió en que participara del casting de “De vuelta al barrio”. Fue así que llegó a ser parte de la serie de Gigio Aranda.

La artista contó qué fue lo que tuvo que sacrificar para dedicarse de lleno a la serie “De vuelta al Barrio”.

“Me retiré del colegio presencial en tercero de secundaria en la segunda temporada de ‘De vuelta al barrio’, porque los horarios no me daban. Quería seguir estudiando; sin embargo, quería seguir actuando. Antes, era solamente colegio, grabar, regresar, hacer tareas, con las justas dormir, entonces yo no socializaba mucho”, expresó.

También agrega que en esa época “no salía, no tenía reuniones con mis amigos y veo actualmente mucho más sin ir al colegio presencialmente”.

Morello resaltó que es una gran opción para acabar el colegio que la educación sea desde casa.