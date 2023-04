“Dead Ringers” es una nueva serie que se suma al catálogo de Prime Video. En realidad, es una adaptación de la película homónima de David Cronenberg y mantiene todos los aspectos de thriller psicológico. En su momento, Jeremy Irons fue el protagonista, pero ahora Rachel Weisz se encargará del rol principal en la historia. Aquí te contamos más sobre su personaje y el resto del reparto.

El programa de streaming ha sido titulado “Inseparables” en España y “Juntas hasta la muerte” en América Latina.

Tiene un total de seis episodios, que giran en torno a unas gemelas que buscan revolucionar el rubro de la ginecología.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Dead Ringers”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DEAD RINGERS”

1. Rachel Weisz como Elliot y Beverly Mantle

Rachel Weisz es una actriz británica conocida por sus papeles en las películas de “La momia” y “El jardinero fiel”. En esta ocasión, hace doble rol como Elliot y Beverly Mantle, unas gemelas idénticas que trabajan como ginecólogas y buscan cambiar la experiencia del embarazo para las mujeres.

En la versión original de “Dead Ringers”, el papel era masculino e interpretado por Jeremy Irons. Sin embargo, nos encanta que Apple TV+ esté cambiando los papeles que lo permitan para tener más protagonistas mujeres.

2. Michael Chernus como Tom

Anteriormente, Michael Chernus ha participado en títulos como “Orange Is The New Black” y “Spider-Man: Homecoming”. En “Dead Ringers”, da vida a Tom, un científico que ha apoyado a las gemelas Mantle por años.

Michael Chernus interpreta a Tom en "Dead Ringers" (Foto: Amazon Studios)

3. Poppy Liu como Greta

Greta es la ama de llaves de las gemelas Mantle, quien siempre se encarga de mantener todo ordenado. Sin embargo, el personaje también esconde sus propios secretos. Poppy Liu es quien se encarga de darle vida y, probablemente, has visto a la actriz por sus roles en “Better Call Saul” y “New Amsterdam”.

4. Britne Oldford como Genevieve

Quizás has visto antes a Britne Oldford en algunas de tus series favoritas como “American Horror Story: Asylum” y “Ravenswood”, el spin-off de “Pretty Little Liars”. Genevieve es un actriz dentro de la serie y protagoniza un programa del que Beverly es fanática. Ambas inician una relación sentimental, lo que hace que Elliot se ponga celosa, pues siempre lo comparten todo.

5. Jennifer Ehle como Rebecca

Jennifer Ehle es conocida por sus papeles en “El discurso del rey”, “A Little Chaos” y “She Said”. Su personaje en “Dead Ringers” es Rebecca, una influyente inversora que podría hacer realidad el proyecto del centro de nacimientos de las gemelas Mantle. Sin embargo, no se encuentra muy convencida de hacerlo.

Jennifer Ehle como Rebecca y Emily Meade como Susan en "Dead Ringers" (Foto: Amazon Studios)

Otros miembros del reparto de “Dead Ringers”: