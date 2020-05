“Dead to Me” (“Muertos para mí” en español) es una comedia de humor negro creada por Liz Feldman y protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini. En su primera temporada, la serie de Netflix se centra en Jen, una madre recién enviudada con problemas de ira que intenta recuperarse tras la muerte de su esposo Ted (alguien que lo atropelló y se dio a la fuga). En un grupo de apoyo para personas de luto, conoce a Judy, una mujer de tipo bohemio y espíritu libre que dice que su prometido, Steve, falleció recientemente.

Las dos conversan largamente por teléfono en sus noches de insomnio y pronto desarrollan una gran amistad, al punto que Jen invita a Judy a mudarse con ella. Pero a donde quiera que Judy va, el caos la persigue. Y es que Judy oculta algunos secretos que podrían destruir su amistad.

Mira aquí el tráiler de la segunda temporada de “Dead to Me”

Debido al éxito de la ficción y la excelente química de las actrices, “Dead to Me” consiguió una segunda entrega en la que después de lo que sucedió en el patio trasero, la incontrolable pareja lucha de nuevo por mantener sus secretos enterrados. Con la llegada a la ciudad de un sorprendente visitante y el Detective Pérez pisándoles los talones, Jen y Judy toman medidas drásticas para proteger a sus seres queridos y la una a la otra. No importa a qué precio.

Los nuevos diez episodios de la comedia oscura están disponibles en Netflix recién desde el viernes 8 de mayo de 2020, pero los fans e incluso la crítica, ya pregunta por una tercera temporada.

Christina Applegate y Linda Cardellini son las protagonistas de "Muertos para mí" 2 (Foto: Netflix)

¿”DEAD TO ME” TENDRÁ TEMPORADA 3?

Aunque el gigante del streaming aún no ha realizado ningún anuncio sobre la renovación o cancelación de “Muertos para mí”, el último episodio de la segunda entrega, donde decidida a proteger a su familia, Jen intenta decir la verdad sobre el paradero de Steve, pero, gracias a Judy, las cosas terminan tomando un rumbo inesperado, deja abierta la puerta a una posible tercera tanda de capítulos.

La segunda temporada resolvió varias dudas, pero también dejó otras interrogantes que podrían ser abordadas en una tercera temporada de la serie.

Por el momento, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, servicio que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la respuesta de la audiencia, y a pesar de que no comparte dichas cifras, estas son relevantes cuando se trata del futuro de una producción.

James Marsden volvió a "Muertos para mí" 2 como el hermano gemelo de Steve, Ben (Foto: Netflix)

“Cuando estamos invirtiendo, decidimos cuánto invertir en función de la audiencia que aparecerá”, dijo la directora de contenido original de Netflix, Cindy Holland, en una conferencia en 2019 a través de Deadline.

"Si la audiencia no aparece, pensamos en la razón para continuar invirtiendo en algo que no funciona tan bien como esperábamos. Obviamente, la aclamación de la crítica también es importante, pero realmente estamos tratando de estirar nuestros dólares de inversión tanto como podamos y compensar el dinero de nuestros inversores, es suyo, no nuestro", agregó.

¿Qué pasaría en una posible tercera temporada de "Muertos para mí"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “DEAD TO ME”?

Si Netflix renueva “Dead to me” para una tercera temporada es probable que los nuevos episodios se estrenen durante la primera mitad del 2021. Aunque también se debe considerar que la pandemia de coronavirus retrasará varias producciones.