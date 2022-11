Netflix estrenó la temporada 3 de la serie “Dead to Me” (”Muertos para mí”) el jueves 17 de noviembre. De esta manera, 10 nuevos capítulos de la comedia negra protagonizada por Linda Cardellini y Christina Applegate ya están disponibles en el catálogo del servicio de streaming.

Así, muchos usuarios de la plataforma han visto el emocionante capítulo final de la ficción. Tras esto, seguro gran parte de los espectadores se pregunten si la historia de las amigas Jen y Judy continuará en una Season 4.

Entonces, ¿veremos más episodios de la producción creada por Liz Feldman? A continuación, descubre si la serie “Dead to Me” tendrá temporada 4 en Netflix.

“DEAD TO ME”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 4 EN NETFLIX?

Lamentablemente, Netflix confirmó que “Muertos para mí” no tendrá cuarta temporada. Meses atrás, esta noticia fue anunciada por Liz Feldman y Christina Applegate, quien también es productora ejecutiva del programa.

De acuerdo con Feldman, esta decisión responde a una necesidad creativa, pues todos los capítulos de la temporada 3 fueron diseñados como conclusión del relato de nuestras protagonistas. Además, quería que el show termine antes de que la plataforma tuviera la “oportunidad” de cancelarlo.

“Siempre supe que iba a ser un programa de corta duración. Quería tres o cuatro temporadas, pero soy realista en términos de dónde vivirá el programa. Vive en una plataforma que tradicionalmente no da más de tres o cuatro, o a veces incluso una o dos temporadas. Quería que el final se sintiera importante y no solo, como, ‘Oh, vamos a tener que cancelar la serie’. Es como si casi quisiera ganarles el golpe: decidir nuestro propio destino”, señaló a The Hollywood Reporter.

"Dead to Me" llegó a su fin con su temporada 3 (Foto: Netflix)

Asimismo, la creadora expresó su agradecimiento hacia su equipo y al propio servicio de streaming.

“Contar una historia surgida del dolor y la pérdida me ha fortalecido como artista y me ha curado como ser humano. Estaré eternamente en deuda con mis cómplices, mis amigas de por vida, Christina y Linda, y nuestros brillantemente talentosos escritores, elenco y equipo. Estoy más que agradecida con Netflix por apoyar a ‘Dead To Me’ desde el primer día”, puntualizó.

"Muertos para mí", serie creada por Liz Feldman, está protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini (Foto: Netflix)

¿QUÉ PIENSA EL ELENCO SOBRE EL FINAL DE “DEAD TO ME”?

Frente a la noticia de que la serie llegaba a su fin con la temporada 3, algunos de los miembros del elenco reaccionaron previamente ante la revelación.

Sam McCarthy, por ejemplo, apoyó la decisión. El actor que le da vida a Charlie, el hijo mayor de Jen, manifestó que el final fue “agridulce” y agregó, según Distractify: “Por el bien del programa, creativa y comercialmente, creo que tres temporadas es una buena cantidad”.

Christina Applegate, por su parte, confesó que este sería su último trabajo actoral luego de ser diagnosticada con esclerosis múltiple. En ese sentido, es un desenlace doblemente especial para ella.

“Sentimos que esta era la mejor manera de atar la historia de estas mujeres. Gracias a todos los fanáticos. Mucho amor”, escribió en su perfil de Twitter.

Christina Applegate reveló que "Dead to Me" es su último trabajo en la interpretación (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “DEAD TO ME”?

La temporada 3 de “Muertos para mí” se estrenó el jueves 17 de noviembre del 2022 a través de la plataforma Netflix, así que lo único que necesitas para verla es tener una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

A continuación, observa el tráiler de “Dead to me 3”.