El hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, trece días después de haber desaparecido tras haber asistido a una fiesta con dos amigas en Nuevo León, ha dejado un sin sabor en todo México, que no se explica cómo pudieron dar con el cadáver en la quinta ocasión de búsqueda por la zona; a ello se suman los resultados de la necropsia que mandó a hacer la familia que difieren con los de la Fiscalía, hecho que los ha llevado a cuestionar las investigaciones.

De acuerdo con Mario Escobar, el padre de la muchacha de 18 años, existen varias inconsistencias sobre las causas de la muerte de su hija con lo señalado por las autoridades, por lo que aseguró que no descansará hasta conocer qué fue lo que realmente ocurrió con ella la madrugada del 9 de abril, fecha en la fue vista por última vez con vida.

A continuación, te damos a conocer las diferencias que arrojaron los resultados de los exámenes realizados a la joven, tanto los solicitados por su familia como los de la Fiscalía. Como se sabe, ella asistió a una fiesta con dos amigas la noche del viernes 8 de abril en Quinta Venecia, ubicada a unos metros de la carretera en Nueva Castilla Escobedo, Nuevo León, pero tras sufrir un percance con sus acompañantes, estas la dejaron y mandaron un taxi para que la llevara a su casa, unidad del cual se bajó en plena carretera.

El hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar la quinta vez que indagaron la zona causó indignación (Foto: Julio César Aguilar / AFP)

LAS INCONSISTENCIAS DE LA NECROPSIA DE LA FISCALÍA CON LA QUE REALIZÓ LA FAMILIA DE DEBANHI ESCOBAR

Debido a que el padre de Debanhi Escobar no entendía por qué el cuerpo de su hija apareció en la quinta ocasión de búsqueda, luego que trabajadores del hotel Nueva Castilla percibieron un olor fétido que venía de una cisterna en desuso dentro de su local, decidió tomar acciones y por sus propios medios mandó a hacer una necropsia. Los resultados lo sorprendieron

1. Lo que dijo la Fiscalía de Nuevo León

Después de que la Fiscalía de Nuevo León confirmó que el cuerpo encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla correspondía al de Debanhi Escobar. El titular de dicha institución, Gustavo Adolfo Guerrero, señaló que la causa del fallecimiento de la muchacha había sido por una contusión profunda de cráneo.

“Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Debanhi Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo”, precisó.

Cabe precisar que una contusión es el daño que recibe alguna parte del cuerpo -en este caso la cabeza- por golpe que no causa herida exterior, el cual puede ser producido por un cuerpo duro de superficie obtusa.

Videos de la joven al Alcosa

La Fiscalía de Nuevo León informó que cuando la joven abandonó el taxi, se dirigió hacia la empresa de transporte Alcosa, al promediar las 4:30 de la madrugada. “Al parecer, tratando de comunicarse con alguien sin que pudiera ser atendida por algún empleado del lugar”. Tal como se vio su recorrido en los videos.

Falla humana masiva en búsqueda ocurre en todo el mundo

En tanto, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, quien puso su cargo a disposición, criticó la “falla humana masiva” por no encontrar el cuerpo en las anteriores cuatro oportunidades y justificó la demora señalando que siempre hay errores en las búsquedas de desaparecidos en todo el mundo. “Lamentablemente, estaba en el fondo del agua y no había nada que visualizar, debajo del agua no pueden oler los caninos”.

Miles de persona marcharon por las calles exigiendo que se investiguen las causas reales del fallecimiento de Debanhi Escobar (Foto: Julio César Aguilar / AFP)

2. Lo que dice la necropsia de la familia

Mario Escobar contó que antes de sepultar a Debanhi decidió realizarle una nueva necropsia a su hija. En entrevista con Aristegui Noticias señaló que los resultados no coincidían con los de la Fiscalía de Nuevo León. “Yo de mi parte mandé a hacer otra autopsia con un perito que yo contraté, ya tengo los resultados, pero no puedo adelantar nada hasta no tener el documento oficial”, dijo.

Aunque negó que se haya tratado de un accidente, tal como lo mencionaron las autoridades. “Tú estás en una posición de un espacio de una cisterna de 4 metros y medio - que me responda la sociedad: ¿Te darías un golpe nada más en la cabeza tras una caída de cuatro metros y medio que es como la de una casa de dos pisos? La respuesta es no; entonces, no es lógico”.

Asimismo, dijo que está dispuesto hasta dar con la verdad. “Y si hay necesidad de exhumar el cuerpo y hacer otra necropsia para que aclaren las cosas, la voy a hacer y la deben de hacer las autoridades”.

Respecto a los videos de Alcosa y Nueva Castilla

El papá de Debanhi cuestionó al hotel Nueva Castilla porque pese a tener los videos, no los entregó durante los cuatro cateos que realizaron las autoridades, sino hasta dos días después que hallaron el cadáver de su hija. Lo peor es que no puede creer que ningún trabajador no haya visto por las cámaras de seguridad ingresar a la joven al local. Lo mismo opinó de Alcosa por no tener los videos completos, ya que por partes están vacíos.

Duda de una “falla humana masiva”

Escobar no cree que el cadáver de su hija haya estado 13 días en la cisterna del hotel, pues las brigadas se reunían diario en la zona y jamás percibieron el olor a putrefacción. Tampoco los perros que ayudaban en la búsqueda. “Estuvimos ahí y lo hubiéramos olido todos, estuvimos ahí repartiendo la comida. ¿Cuándo llegó el cuerpo?”, indicó.

Videos de un altercado con sus amigas

Además de asegurar que Debanhi bajó del taxi porque el conductor la había acosado, tocándoles el busto; en otra entrevista con la periodista Azucena Uresti, Mario Escobar dio a conocer que visualizó nuevo material proporcionado por las autoridades y en uno de los videos ve a su hija discutir con sus amigas, incluso una de ellas le jala el cabello. En otro momento, contó que ni bien baja de la unidad, camina unos metros y hace una llamada. “Se le acaba el saldo, la batería, no sé... Y no le contesta la otra amiga. Algo tuvo que haber pasado con las amigas en esa fiesta”.