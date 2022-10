Tal como Anahí lo venía anunciando a través de sus redes sociales, este 27 de octubre se lanzó su tan esperada colaboración con nada más y nada menos que el fallecido Juan Gabriel, con quien cantó “Déjame vivir”, tema que se escuchó por primera vez en 1984, año que el ‘Divo de Juárez’ hizo dúo con Rocío Durcal.

Con la presentación de este tema, la actriz de Mía en “Rebelde” e integrante de RBD retorna a la música después de dos años, no olvidemos que en enero de 2020 lanzó su sencillo “Latidos” en honor a su primer hijo Manuel.

Debido a que esta nueva versión tiene gran aceptación en el público, te detallamos, qué dicen sus letras, qué se ve en el video y de qué trata.

Anahí en el video de "Déjame vivir" (Foto: Virgin Music US Latin)

¿CUÁNDO GRABARON “DÉJAME VIVIR”?

El sencillo “Déjame vivir” está acompañado por un video musical que fue dirigido por Antonio Morales Roma. Este habría sido grabado en 2012, pero algunos detalles quedaron pendientes. Cuatro años después, en agosto de 2016 dejó de existir Juan Gabriel, mientras que ella se alejó de los escenarios.

“¡Siempre llevaré en mi corazón todos esos momentos con Juan Gabriel! Su invitación a cantar con él fue mágica y que por fin salga esta canción es un sueño”, dijo la artista.

Juan Gabriel murió en 2016, dejando un gran vacío en la escena artística (Foto: Mark Ralston / AFP)

¿QUÉ DICEN LAS LETRAS DE “DÉJAME VIVIR”?

Te pido por favor/ De la manera más atenta que/ Me dejes en paz/ De ti no quiero ya jamás saber/ Así es que déjame y vete ya

Déjame vivir/ Porque no me comprendes que tú y yo/ No no no no tenemos ya/ Más nada que decirnos solo adiós/ Así es que déjame y vete ya/

No, no no no. No, no no no. No, no no no. No, no no no/ Yo no me resignaré. Yo no me resignaré. Yo no me resignaré. Yo no me resignaré/ A perderte nunca, aunque me castigues/ con ese desprecio que sientes por mí

No no no no, yo no me resignaré. Yo no me resignaré. Yo no me resignaré/ A perderte nunca, aunque me supliques/ Que amor ya no insista y me vaya de ti

Nooo… ya no tengo nada nada nada/ Nada nada nada. Nada nada nada. Nada nada nada. Nada nada nada. Nada nada nada/ Para ti no tengo amor/ No tengo amor ni tengo nada/ Para ti no tengo amor, no no/ No tengo amor ni tengo nada

No tienes nada nada nada nada nada/ Que no, que no/ No tienes nada nada nada nada nada/ Que no, que no/ No tienes nada nada nada nada nada/ Que no, que no/ No tienes nada nada nada nada nada/ Que no, que no/ No tienes nada nada nada nada nada/ Ah ah

Venga mi Juanga’/ No tienes nada nada nada nada nada/ Ay que no/ Para ti no tengo amor/ No tengo amor ni tengo nada/ Ah ah ah no no no/ No tengo amor ni tengo nada

Hoy te pido por favor/ De la manera más atenta que/ Me dejes en paz/ De ti no quiero ya jamás saber/ Así que déjame y vete ya ¡Ah!

¿QUÉ SIGNIFICAN SUS LETRAS?

El significado de las letras de “Déjame vivir” hablan del pedido que le hace una mujer a su pareja, de quien no quiere saber nada. A pesar de que le insiste para que se vaya en buenos términos, él no entiende y se aferra al amor que siente.

Aunque la mujer trata de hacerle entender que no hay nada entre ellos y que todo acabó, él está dispuesto a todo, incluso a soportar su desprecio e indiferencia con el único fin de recuperarla.

Pese a sus intentos, al final de la canción, ella le deja en claro las cosas y que el amor que un día sintió por él se esfumó.

Anahí y Juan Gabriel en el video de "Déjame vivir". Ambos disfrutando del tema (Foto: Virgin Music US Latin)

¿QUÉ SE VE EN EL VIDEO DE ANAHÍ Y JUAN GABRIEL?

“Ahora sí, ya está el video, oficialmente. (...) Espero que les guste mucho”, con esta frase anunciaba la cantante a sus millones de seguidores la llegada de su colaboración con el ‘Divo de Juárez’.

En el video vemos a Anahí luciendo diferentes prendas de vestir: tres vestidos y un pantalón con un top mientras canta junto a Juan Gabriel, quien aparece en imágenes en blanco y negro; el artista, además de entonar “Déjame vivir”, baila y siente cómo la canción se apodera de él.

Aunque no están físicamente juntos, se nota la complicidad que existe entre ambos, algo que ha sido resaltado por los fanáticos de ambos cantantes.