“Supervivo México” es uno de los programas de competición más vistos del país azteca y sus participantes ganan mucha popularidad al mostrar el poder mental y físico que tienen para poder mantenerse a salvo en la isla. Sin embargo, esto no los deja libres de contraer algún problema de salud por las condiciones precarias en las que viven a lo largo de la temporada.

El programa es grabado desde una isla de República Dominicana, así que los sobrevivientes pasan por pruebas difíciles y si no dan la talla, tienen muchas posibilidades de ser eliminados y esto pasó con Delmy García que se tuvo que despedir del programa el último domingo.

Tras su paso por “Survivo México” , la también DJ dio una entrevista al programa “Venga la alegría” y habló de los problemas de salud que sufrió durante las grabaciones de programa, incluso reveló que podría tener tuberculosis.

Delmy se despidió de "Survivor México" y dice que quedó con secuelas a causa de la forma pecaría que vivió en la Isla (Foto: Instagram/ Supervivor México)

¿QUÉ HA DICHO DELMY SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN SURVIVO MÉXICO?

Durante la entrevista, la ahora ex integrante de “Survivor México” habló de las arriesgadas experiencias que vivió en la isla junto a sus compañeros del equipo. Además, reveló los padecimientos que desarrolló debido a la falta de alimento y deshidratación.

“Ustedes pudieron ver lo que me pasó en las manos por falta de hierro y potasio. Dolores musculares, dolor de huesos por la falta de comida. La verdad, tuve tantas enfermedades que ni siquiera me lo imaginé, o sea, mi cuerpo me traicionó muchísimo”, dijo Delmy.

Asimismo, la joven DJ explicó que podría tener tuberculosis. Mencionó que las secuelas de las condiciones extremas no son sólo físicas sino también mentales.

“Traigo unos ganglios inflamados que pueden ser tuberculosis, o sea, en el peor escenarios. No puedo dormir en una cama, he llegado y todavía tengo que dormir en el piso. Creo que mentalmente también quedas traumado, vulnerable”, aseguró.

