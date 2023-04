“Todo tiene su final, nada dura para siempre”, reza un estribillo de una famosa canción de Héctor Lavoe y que bien puede hacerse por estos días en el mundo del entretenimiento turco. El matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç llegó a su fin a solo ocho meses de iniciarse, así lo ha confirmado la propia estrella de las telenovelas turcas. Conoce a continuación los detalles de este hecho que ha remecido la farándula otomana.

La protagonista de “Mi hogar, mi destino” ya había estado envuelto en rumores y trascendidos desde marzo de 2023 respecto a que su joven matrimonio estaba en una severa crisis. Frente a ello, en primera instancia, la histrionisa admitió los momentos complejos que pasaba pero negaba que estuviesen pensando en terminar la relación.

Sin embargo, la propia Demet Özdemir utilizó sus redes sociales el 13 de abril de 2023 para señalar que su romance con su colega Oğuzhan Koç, con quien contrajo nupcias en una fastuosa boda en agosto de 2022, había terminado.

Özdemir tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram (Foto: Demet Özdemir / Instagram)

LA ACTRIZ DEMET ÖZDEMIR ANUNCIA QUE SU MATRIMONIO CON OGUZHAN KOC HA TERMINADO

Mediante “stories” de Instagram, Demet le comunicó a la opinión pública que su relación con Koc había llegado a su fin. “Es cierto que vimos que hacía tiempo que no podíamos seguir en nuestro matrimonio y decidimos terminarlo”, se lee al inicio del mensaje.

Además, Özdemir pidió a la prensa y seguidores que respeten la privacidad durante el duelo emocional propio de la situación. “Sabemos que esta decisión que tomamos dentro del respeto y entendimiento mutuo afectará a nuestras familias también y haremos lo posible para llevar este proceso de la manera más sensible sin molestarlos. Les rogamos a ustedes, miembros de la prensa, que aborden este proceso con la misma sensibilidad”, aseveró.

Después de este anuncio, ni ella ni Oguzhan se han pronunciado al respecto y en las redes sociales de ambos se puede ver que han seguido compartiendo contenidos de sus respectivos proyectos, haciendo a un lado su aspecto personal.

Demet dejó esta mensaje en su historia de Instagram (Foto: Demet Özdemir / Instagram)

DEMET ÖZDEMIR Y OGUZHAN KOC: CRÓNICA DE UNA SEPARACIÓN ANUNCIADA

El noviazgo de las celebs siempre ha estado marcado por las decisiones repentinas y hasta cuestionables. Empezaron su relación a inicios del 2021, un año más tarde anunciaron que se separaban definitivamente, pero al poco tiempo se daban otra oportunidad.

Meses más tarde, el 28 de agosto de 2022, consagraban su amor en una lujosa ceremonia. No obstante, “la luna de miel” duró apenas algunos meses, pues a inicios del 2023 se empezó a especular con problemas en la pareja.

En marzo del 2023 corrían rumores de que la actriz turca había abandonado el hogar conyugal después de una discusión con su esposo, a raíz de su comportamiento durante la fiesta de cumpleaños de ella, el 26 de febrero, cuando cumplía 31 años.

Los medios turcos publicaron que Özdemir se había instalado en casa de un buen amigo, hasta que Koç, arrepentido, había acudido con un ramo de flores al set de rodaje donde actualmente la actriz se encuentra rodando.

El gesto habría ablandado a Demet, que habría regresado al hogar. Sin embargo, y siempre según nuevamente los medios locales, poco después habría llegado una segunda discusión y ella se habría marchado de nuevo.

Respecto a todo esto, la actriz fue preguntada cuando salía del set de rodaje y negó su abandono de hogar pero no así los problemas. “Las acusaciones de que me fui de la casa y volví a mi antigua casa no son ciertas. No ha pasado eso. ¿Problemas con mi esposo? Es nuestra vida privada y es un tema muy sensible”, indicó. Semanas más tarde confirmó el término de su matrimonio.